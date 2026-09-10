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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات.. 8 حالات للصرف وكيفية حساب المستحق

تعويض الدفعة الواحدة
تعويض الدفعة الواحدة
عبد الرحمن سرحان

يبحث كثير من المؤمن عليهم عن تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة في الحالات التي تنتهي فيها الخدمة أو العمل دون توافر شروط استحقاق المعاش، حيث يحدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها صرف هذا التعويض، إلى جانب طريقة حساب قيمته والمدة المحددة للتقدم بطلب صرفه.

ما هو تعويض الدفعة الواحدة؟

نصت المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، وعدم توافر شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبالتالي، فإن التعويض يمثل حقًا تأمينيًا للمؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشًا، وفقًا للشروط والحالات التي حددها القانون.

ما هي حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يتم فيها صرف التعويض، وتشمل:

مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو التحاقه بالعمل في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولته.

هجرة المؤمن عليه.

صدور حكم نهائي بسجن المؤمن عليه لمدة معينة، وفقًا لما حدده القانون.

إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

إصابة المؤمن عليه بعجز كامل.

وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة إلى مستحقي المعاش عنه وفقًا لأنصبتهم، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش تصرف له المبالغ بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين.

بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

كيف يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة؟

حدد القانون طريقة حساب التعويض، حيث يتم احتسابه بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوي وفقًا للقانون أجر أو دخل التسوية المحدد طبقًا للمادة 22، مضروبًا في 12 شهرًا.

وبالتالي، يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا لمدة الاشتراك والأجر أو دخل التسوية المعتمد في حساب الحق التأميني.

هل توجد زيادة على تعويض الدفعة الواحدة؟

نعم، نص القانون على أنه في الحالات الواردة في البنود 6 و7 و8 من المادة 26، وهي حالات العجز الكامل والوفاة وبلوغ سن الشيخوخة، يضاف إلى مبلغ التعويض مبلغ آخر يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف.

هل يشترط عدم استحقاق معاش؟

نعم، الأصل في تعويض الدفعة الواحدة وفق المادة 26 أن تنتهي خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش.

ويحدد قانون التأمينات شروط استحقاق معاش الشيخوخة، ومن بينها توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، على أن تصبح المدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وبما أن القانون بدأ العمل به في 1 يناير 2020، فقد أصبحت مدة الـ180 شهرًا هي المدة المقررة بعد انتهاء السنوات الخمس الانتقالية.

متى يجب تقديم طلب صرف التعويض؟

وضع القانون مدة محددة لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة وفق أحكام قانون التأمينات.

وتنص المادة 129 على أن طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة يجب تقديمه خلال مدة أقصاها 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.

وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء هذه المدة، تسري القواعد التي حددتها المادة بشأن الحقوق التي يجوز صرفها، مع سقوط الحق في صرف باقي الحقوق وفقًا لما نص عليه القانون.

هل يحصل المؤمن عليه على تعويض الدفعة الواحدة بدلًا من المعاش؟

تعويض الدفعة الواحدة ليس معاشًا شهريًا، وإنما مبلغ تأميني يصرف مرة واحدة عند تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون، مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش في الحالات التي يشترط فيها ذلك.

كما ينظم القانون الحقوق التأمينية المرتبطة بنظام المكافأة، حيث يصرف للمؤمن عليه الخاضع لهذا النظام الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام القانون.

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