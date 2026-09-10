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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

183 يومًا.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن زيادة عدد أيام الدراسة بالعام الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشان ما أثير بشأن زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد

حيث أوضح الوزير أن عدد أيام الدراسة الفعلية أصبح 183 يومًا، وفقًا لما يتوافق مع المعمول به في العديد من النظم التعليمية الدولية، مؤكدًا أن الهدف ليس زيادة عدد الأيام بصورة شكلية، وإنما ضمان الاستفادة الحقيقية من اليوم الدراسي وتحقيق تعلم فعلي للطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق اليوم الدراسي الكامل حتى الساعة الثانية ظهرًا، بما يتيح وقتًا كافيًا للتعلم وممارسة الأنشطة المدرسية، مؤكدًا أن معيار نجاح المنظومة لا يتمثل فقط في عدد أيام الدراسة، وإنما فيما يكتسبه الطالب فعليًا من معارف ومهارات وقدرات خلال وجوده في المدرسة.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام جلسة نقاشية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان "جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل"، تناولت أبرز مستجدات العمل بملف التعليم، والجهود التي تنفذها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب الخطط والمستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الجلسة في إطار تعزيز قنوات الحوار المتواصلة والنقاش المجتمعي حول ملف التعليم، وحرص الوزارة على إتاحة الفرصة لتوضيح مختلف الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار جهود إصلاح وتطوير المنظومة، وطرح مختلف القضايا والسياسات التعليمية للنقاش بمنتهى الوضوح والشفافية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة بشأنها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الدراسة

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