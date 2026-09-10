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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية 10-9-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب 

وصل متوسط سعر جرام الذهب 6285 جنيها في آخر تحديث له اليوم.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو6285 جنيها للشراء و6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5387 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4367 دولار للشراء و 4367 دولار للبيع.

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