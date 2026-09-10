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بعد تراجعه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-9-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجعه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-9-2026

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-9-2026،  إلى 6310 جنيهات،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

تراجعت أسعار الذهب في مصر أمس الاربعاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إعادة شراء ما قيمته 6 مليارات دولار من أدوات الدين طويل الأجل.

ويظل اتجاه السوق المحلي غير واضح على المدى اللحظي مع استمرار تذبذب السعر حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

أسعار الذهب اليوم  الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4398   دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5409 جنيهات للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6310 جنيهات،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7211 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، 50480 جنيها.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

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