قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ختام معرض العلمين الدولي للطيران 2026.. مطار القاهرة يرسخ مكانته الدولية ويفتح أفاقًا جديدة للتعاون
2977 طائرة مسيرة.. نيويورك تكرم ضحايا هجمات 11 سبتمبر بطريقة غريبة | شاهد
غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك من الإسكان.. موعد الطرح ورابط التقديم للمستحقين وخطوات الحجز
النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار
معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران تعزز تواجدها بالشمال الأوربي وتطلق رحلات جديدة إلى ستوكهولم
مخاوف غربية مما تخفيه طهران.. نشاط نووي سري في إيران بعيد عن الأنظار
أزهري يحذر الأزواج: منع الإنجاب دون علم الطرف الآخر خيانة
اتفاق تاريخي بمعرض العلمين.. مصر للطيران للصيانة مزود معتمد لصيانة محركات الطائرات العالمية
هل يصح نسب السيدة آسيا إلى آل فرعون؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
أوروبا على خط النار.. بولندا تعلن إحباط هجوم روسي على معابرها الحدودية مع أوكرانيا
رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين القابضة للقطن والغزل والنسيج والتأمين الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يرد على انتقادات تياجو سيلفا: الأولوية للشباب.. وعلينا التفكير في مونديال 2030

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسلام مقلد

دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن توجهه نحو الاعتماد على العناصر الشابة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن إعادة بناء «السيليساو» تتطلب منح الفرصة لجيل جديد قادر على قيادة المنتخب خلال السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي ردًا على انتقادات القائد السابق للمنتخب البرازيلي تياجو سيلفا، الذي شكك في قرار المدرب بإجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق، معتبرًا أن تقدم اللاعب في العمر لا ينبغي أن يكون سببًا كافيًا لاستبعاده طالما أنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة.

أنشيلوتي: اللاعب صاحب الـ35 عامًا ليس المستقبل

وأوضح أنشيلوتي أن قراره لا يعني إغلاق الباب أمام أصحاب الخبرات بشكل نهائي، لكنه يرى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لبناء منتخب قادر على المنافسة في البطولات المقبلة.

وقال المدرب الإيطالي ردًا على تصريحات تياجو سيلفا: «هناك أمر واحد مؤكد: اللاعب الذي يبلغ من العمر 34 أو 35 عامًا ليس المستقبل. هؤلاء هم الحاضر».

وأضاف: «إذا كان لاعب في هذا العمر جاهزًا للمشاركة في بطولة كبرى، فسيكون ضمن قائمة المنتخب البرازيلي، لكن الأولوية الأساسية في الوقت الحالي يجب أن تكون للاعبين الشباب».

قائمة جديدة تضم 8 وجوه دولية جديدة

وكان أنشيلوتي قد أعلن الأربعاء قائمة منتخب البرازيل المكونة من 26 لاعبًا لخوض مباراتي أستراليا والهند الوديتين، وشهدت القائمة مزيجًا بين أصحاب الخبرة والعناصر الجديدة.

وضمت القائمة 9 لاعبين سبق لهم تمثيل البرازيل في كأس العالم 2026، بينما شهدت ظهور 8 لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول.

وأكد أنشيلوتي أن اختياراته تستهدف تحقيق التوازن بين الخبرة والشباب، موضحًا: «هذه قائمة متوازنة، تضم لاعبين سبق لهم تمثيل البرازيل في كأس العالم. وسيكون ذلك مهمًا بالنسبة إلى الجيل القادم».

مواهب جديدة استعدادًا للمستقبل

وأشار أنشيلوتي إلى امتلاك الكرة البرازيلية عددًا من المواهب الشابة القادرة على صناعة مستقبل المنتخب، إلى جانب لاعبين أثبتوا أنفسهم في الدوري البرازيلي.

وقال: «لدينا لاعبون شباب يمتلكون الجودة اللازمة لتمثيل المنتخب خلال السنوات المقبلة، إلى جانب لاعبين يقدمون مستويات جيدة في الدوري البرازيلي».

ويأتي هذا التوجه امتدادًا لما أعلنه أنشيلوتي عقب خروج البرازيل من دور الـ16 في كأس العالم، عندما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء جيل جديد من اللاعبين، مع منح المواهب الشابة مساحة أكبر داخل المنتخب.

أنشيلوتي يضع مونديال 2030 هدفًا أساسيًا

وشدد المدرب الإيطالي على ضرورة البدء فورًا في عملية إعادة بناء منتخب البرازيل، مع وضع كأس العالم 2030 وكوبا أمريكا المقبلة ضمن الأهداف الرئيسية للمشروع الجديد.

وقال أنشيلوتي: «يجب أن نعطي الأولوية للاعبين الشباب الذين سيكونون في السن المناسبة للمشاركة في كأس العالم المقبلة أو كوبا أمريكا».

وأضاف: «لدينا الآن الوقت للتعامل مع الأمور بهدوء أكبر وبالوتيرة التي تناسبنا، وتقييم الجميع بالشكل الصحيح».

«الفكرة واضحة.. نحتاج إلى جيل جديد»

وأكد أنشيلوتي أن مشروعه مع منتخب البرازيل لا يستهدف إجراء تغييرات مؤقتة، وإنما بناء مجموعة قادرة على الاستمرار لسنوات طويلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الفكرة واضحة جدًا: إدخال جيل جديد من لاعبي كرة القدم. يمكننا أن نأخذ وقتنا، وأن نتخذ القرارات الصحيحة من أجل المستقبل».

وتعكس اختيارات أنشيلوتي الأخيرة توجهًا واضحًا نحو تجديد دماء المنتخب البرازيلي، مع الإبقاء على أصحاب الخبرات القادرين على تقديم الإضافة، في محاولة لبناء منتخب أكثر جاهزية للمنافسة على البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

كارلو أنشيلوتي أنشيلوتي منتخب البرازيل البرازيل السيليساو تياجو سيلفا المنتخب البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

الاهلي

الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يعقد جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية

ايطاليا

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال يوليو بنسبة 0.7%

الكونجرس العالمي للإطفاء

الإمارات تستضيق الكونجرس العالمي للإطفاء 2028

بالصور

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

ماذا يحدث عند وضع ساندوتشات الحلاوة الطحينية في اللانش بوكس للأطفال؟

هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد