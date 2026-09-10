أنشيلوتي يرد على انتقادات تياجو سيلفا: الأولوية للشباب.. وعلينا التفكير في مونديال 2030

دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن توجهه نحو الاعتماد على العناصر الشابة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن إعادة بناء «السيليساو» تتطلب منح الفرصة لجيل جديد قادر على قيادة المنتخب خلال السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي ردًا على انتقادات القائد السابق للمنتخب البرازيلي تياجو سيلفا، الذي شكك في قرار المدرب بإجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق، معتبرًا أن تقدم اللاعب في العمر لا ينبغي أن يكون سببًا كافيًا لاستبعاده طالما أنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة.

أنشيلوتي: اللاعب صاحب الـ35 عامًا ليس المستقبل

وأوضح أنشيلوتي أن قراره لا يعني إغلاق الباب أمام أصحاب الخبرات بشكل نهائي، لكنه يرى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لبناء منتخب قادر على المنافسة في البطولات المقبلة.

وقال المدرب الإيطالي ردًا على تصريحات تياجو سيلفا: «هناك أمر واحد مؤكد: اللاعب الذي يبلغ من العمر 34 أو 35 عامًا ليس المستقبل. هؤلاء هم الحاضر».

وأضاف: «إذا كان لاعب في هذا العمر جاهزًا للمشاركة في بطولة كبرى، فسيكون ضمن قائمة المنتخب البرازيلي، لكن الأولوية الأساسية في الوقت الحالي يجب أن تكون للاعبين الشباب».

قائمة جديدة تضم 8 وجوه دولية جديدة

وكان أنشيلوتي قد أعلن الأربعاء قائمة منتخب البرازيل المكونة من 26 لاعبًا لخوض مباراتي أستراليا والهند الوديتين، وشهدت القائمة مزيجًا بين أصحاب الخبرة والعناصر الجديدة.

وضمت القائمة 9 لاعبين سبق لهم تمثيل البرازيل في كأس العالم 2026، بينما شهدت ظهور 8 لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول.

وأكد أنشيلوتي أن اختياراته تستهدف تحقيق التوازن بين الخبرة والشباب، موضحًا: «هذه قائمة متوازنة، تضم لاعبين سبق لهم تمثيل البرازيل في كأس العالم. وسيكون ذلك مهمًا بالنسبة إلى الجيل القادم».

مواهب جديدة استعدادًا للمستقبل

وأشار أنشيلوتي إلى امتلاك الكرة البرازيلية عددًا من المواهب الشابة القادرة على صناعة مستقبل المنتخب، إلى جانب لاعبين أثبتوا أنفسهم في الدوري البرازيلي.

وقال: «لدينا لاعبون شباب يمتلكون الجودة اللازمة لتمثيل المنتخب خلال السنوات المقبلة، إلى جانب لاعبين يقدمون مستويات جيدة في الدوري البرازيلي».

ويأتي هذا التوجه امتدادًا لما أعلنه أنشيلوتي عقب خروج البرازيل من دور الـ16 في كأس العالم، عندما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء جيل جديد من اللاعبين، مع منح المواهب الشابة مساحة أكبر داخل المنتخب.

أنشيلوتي يضع مونديال 2030 هدفًا أساسيًا

وشدد المدرب الإيطالي على ضرورة البدء فورًا في عملية إعادة بناء منتخب البرازيل، مع وضع كأس العالم 2030 وكوبا أمريكا المقبلة ضمن الأهداف الرئيسية للمشروع الجديد.

وقال أنشيلوتي: «يجب أن نعطي الأولوية للاعبين الشباب الذين سيكونون في السن المناسبة للمشاركة في كأس العالم المقبلة أو كوبا أمريكا».

وأضاف: «لدينا الآن الوقت للتعامل مع الأمور بهدوء أكبر وبالوتيرة التي تناسبنا، وتقييم الجميع بالشكل الصحيح».

«الفكرة واضحة.. نحتاج إلى جيل جديد»

وأكد أنشيلوتي أن مشروعه مع منتخب البرازيل لا يستهدف إجراء تغييرات مؤقتة، وإنما بناء مجموعة قادرة على الاستمرار لسنوات طويلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الفكرة واضحة جدًا: إدخال جيل جديد من لاعبي كرة القدم. يمكننا أن نأخذ وقتنا، وأن نتخذ القرارات الصحيحة من أجل المستقبل».

وتعكس اختيارات أنشيلوتي الأخيرة توجهًا واضحًا نحو تجديد دماء المنتخب البرازيلي، مع الإبقاء على أصحاب الخبرات القادرين على تقديم الإضافة، في محاولة لبناء منتخب أكثر جاهزية للمنافسة على البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.