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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ألحان بليغ حمدى لوردة وكبار المطربين في أوبرا الإسكندرية

ألحان الموسيقار بليغ حمدى
ألحان الموسيقار بليغ حمدى
جمال عاشور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد.

يضم مختارات من ألحان الموسيقار بليغ حمدى التى قدمها للمطربة القديرة وردة الجزائرية ونخبة من كبار المطربين، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 10 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" منها موسيقى هوى بليغ، مالى، انا بستناك، عاشقة وغلبانة، خليك هنا، موعود، دندنة، لو سألوك، ألف ليلة وليلة، على حسب وداد، التوبة، فات الميعاد، ياحبيبتى يامصر .. آداء هبة إسماعيل، يمنى حسن، سارة مجدى، ولاء طلبة، مروة حمدى، وائل ابو الفتوح، أمير  رفاعى.

يأتى الحفل فى إطار توجه وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية نحو الاحتفاء بثراء التراث الغنائى والموسيقى وإعادة تقديم إبداعات كبار رموز الكلمة والنغم الذين تركوا بصمات راسخة فى الوجدان، بما تمثله أعمالهم من قيمة فنية وثقافية تعكس أصالة الهوية العربية.

دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل أوبرا الإسكندرية للموسيقى المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد

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