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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعافيه من الحادث.. بهاء سلطان يتجه إلى تونس استعدادا لحفله في قرطاج

النجم بهاء سلطان
النجم بهاء سلطان
أوركيد سامي

يتوجه الفنان بهاء سلطان إلى تونس خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر غدًا الجمعة على مسرح قرطاج، بعد تعافيه من آثار حادث السير الذي تعرض له مؤخرًا، وسط حالة من الترقب والحماس من جانب جمهوره في تونس.

ويستعد بهاء سلطان للقاء الجمهور التونسي في واحدة من أبرز حفلاته خلال الفترة الحالية، حيث من المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات مشواره الفني، إلى جانب عدد من أعماله الغنائية التي حققت نجاحًا وانتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

ويأتي الحفل بعد أيام من الحادث الذي تعرض له بهاء سلطان أثناء عودته من الساحل الشمالي، حيث وقع الحادث على طريق وادي النطرون  العلمين، بعد اصطدام سيارته بمركبة ونش، ما تسبب في انقلاب السيارة، وأسفر عن تعرضه لعدد من الكدمات.

وبعد الحادث، حرص الفنان على الاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات وضعه، قبل أن يستأنف ارتباطاته الفنية، ليواصل تحضيراته لحفله المرتقب في تونس، الذي يمثل عودة جديدة للقاء جمهوره وتقديم حفلاته الغنائية.

ومن المنتظر أن يشهد حفل بهاء سلطان في قرطاج حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها الفنان وأغنياته التي حققت نجاحًا لدى الجمهور العربي، إذ يقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله القديمة والحديثة، في سهرة غنائية تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي.

بهاء سلطان يؤجل طرح ألبومه الجديد

على جانب آخر، يواصل بهاء سلطان العمل على ألبومه الغنائي الجديد، الذي تقرر تأجيل موعد طرحه إلى موسم الشتاء المقبل، بعدما كان من المقرر أن يخرج إلى الجمهور خلال موسم الصيف الحالي.

وكشف ناصر بيجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان، في تصريحات تلفزيونية، أن الفنان يعكف خلال الفترة الحالية على إعادة اختيار عدد من الأغاني التي من المقرر أن يتضمنها الألبوم، موضحًا أن هذه التغييرات تسببت في تأجيل موعد طرح العمل.

وأشار مدير أعمال بهاء سلطان إلى أن قرار التأجيل جاء أيضًا بالتزامن مع طرح عدد كبير من الألبومات والأعمال الغنائية خلال موسم الصيف، وهو ما دفع الفنان وفريق عمله إلى اختيار موسم الشتاء لطرح الألبوم، بما يضمن حصوله على المساحة المناسبة من الترويج والانتشار.

وأضاف أن بهاء سلطان قد ينتهي من تسجيل وتجهيز الألبوم قبل حلول فصل الشتاء، وفي هذه الحالة يمكن طرحه للجمهور في وقت مبكر، مؤكدًا أن الموعد النهائي لطرح العمل لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن.

تفاصيل ألبوم بهاء سلطان الجديد

ويعمل بهاء سلطان خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية للألبوم، من خلال الاستماع إلى عدد من الأغاني واختيار الأنسب منها، تمهيدًا لتحديد القائمة النهائية للعمل والبدء في استكمال مراحل التسجيل والإنتاج.

ومن المتوقع أن يضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تحمل أفكارًا وألوانًا موسيقية مختلفة، بما يتناسب مع طبيعة جمهور بهاء سلطان ويقدم له حالة غنائية جديدة، خاصة بعد النجاحات التي حققها الفنان في عدد من أعماله الأخيرة.

ويواصل بهاء سلطان نشاطه الفني بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالألبوم، حيث يحرص على التواصل مع جمهوره من خلال الحفلات الغنائية، ويأتي حفله في قرطاج كواحد من أبرز ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية، في انتظار الكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بألبومه الجديد وموعد طرحه رسميًا.

النجم بهاء سلطان اخبار الفن نجوم الفن

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