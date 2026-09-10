أخبار التوك شو| الحرس الثوري الإيراني يلمح لعمليات هجومية خاطفة.. تحذير من الأرصاد عن الطقس.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر.. طرح 18 سلعة أساسية خلال سبتمبر

تواصل الدولة جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحرس الثوري الإيراني يلمح لعمليات هجومية خاطفة

صعدت إيران مجدداً من لهجة التحدي للولايات المتحدة، ملمحة لعمليات هجومية خاطفة. وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسن حسن زاده، اليوم الخميس: “نحن مستعدون لعمليات هجومية خاطفة”، وذلك وفقا “للعربية”.

الأرصاد: استمرار الحرارة والرطوبة خلال النهار.. وتحسن الطقس ليلا

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ بهيئة الأرصاد بمركز التوقعات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحة أن البلاد تشهد أجواء حارة ورطبة على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وأن حالة الطقس خلال ساعات الليل تختلف نسبيا عن الأجواء النهارية، حيث تميل الأجواء إلى الاعتدال في بعض المناطق، بينما تكون مائلة للحرارة في مناطق أخرى، وهو ما يمنح المواطنين تحسنا نسبيا مقارنة بفترات النهار.

الحكومة البريطانية: قرار تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل لمنع استخدامها ضد الفلسطينيين

قالت جوسلين وولار، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط، إن بريطانيا علّقت صادرات الأسلحة إلى القوات الإسرائيلية قبل عامين، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد إجراء مراجعة شاملة لجميع الصادرات البريطانية إلى إسرائيل والقوات الإسرائيلية، بهدف ضمان عدم استخدام المعدات البريطانية في انتهاكات داخل قطاع غزة.

التكنولوجيا غيرت شخصيات البشر.. خبير نفسي يكشف سر انتشار ترند صور الثمانينات

أصبح ترند صور «الثمانينات» من أكثر الظواهر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعدما اتجه عدد كبير من المستخدمين إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم صورهم في أجواء وملامح تعكس تلك الحقبة، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب النفسية وراء التعلق بالماضي وانتشار هذا النوع من الترندات.

معرض الحرف التقليدية الصينية .. تجربة تفاعلية تعزز التبادل الثقافي

يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية معرضًا للحرف التقليدية الصينية، في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، بما يعكس عمق التعاون الثقافي بين البلدين، ويقدم للزائر تجربة تفاعلية للتعرف على جانب من التراث والفنون والحرف الصينية.

مدير نجدة الطفل: 27 وحدة حماية عامة و305 وحدات فرعية على مستوى الجمهورية

قال صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل أُنشئ عام 2005، ونُظمت آليات عمله بموجب القانون رقم 26 لسنة 2008، موضحًا أن لجان حماية الطفل في المحافظات تمثل الذراع التنفيذي للمنظومة على أرض الواقع.

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع.. الفحص خلال أول 28 يومًا من الولادة| تفاصيل

تمثل الأيام الأولى بعد الولادة فرصة مهمة لاكتشاف ضعف السمع لدى الأطفال والتعامل معه مبكرًا، في ظل صعوبة ملاحظة المشكلة من جانب الأسرة خلال الأيام الأولى، وأحيانًا خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. ومن هنا تأتي أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة، بما يتيح سرعة التشخيص وتقديم العلاج المناسب.

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر

رصد برنامج «صباح البلد» أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، إلى جانب عدد من أبرز التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية، في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق والعوامل المؤثرة فيها.

كرامة المعلم خط أحمر.. وزير التعليم يرد اعتبار مديرة مدرسة القليوبية

رصد برنامج «صباح البلد» واقعة تكريم مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارتها واقعة هجوم محافظ القليوبية عليها خلال زيارته للمدرسة، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا، قبل أن يتدخل وزير التربية والتعليم لتكريم المديرة والتأكيد على تقدير دورها وجهودها.