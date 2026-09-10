الحكومة البريطانية: قرار تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل لمنع استخدامها ضد الفلسطينيين

قالت جوسلين وولار، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط، إن بريطانيا علّقت صادرات الأسلحة إلى القوات الإسرائيلية قبل عامين، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد إجراء مراجعة شاملة لجميع الصادرات البريطانية إلى إسرائيل والقوات الإسرائيلية، بهدف ضمان عدم استخدام المعدات البريطانية في انتهاكات داخل قطاع غزة.

وأضافت أن بريطانيا علّقت، في أعقاب تلك المراجعة، صادرات القنابل والذخائر، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا صادرات بريطانية من هذه المواد إلى إسرائيل.

وفي تعليقها على الإجراءات الإسرائيلية رداً على القرارات البريطانية، ومنها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وفرض عقوبات على مسؤولين وقيادات حزبية بريطانية، قالت وولار إن رد فعل الحكومة الإسرائيلية «مؤسف»، لأن بريطانيا تقدر علاقتها مع دولة إسرائيل.

وأكدت أن الحكومة البريطانية درست بعناية العواقب المحتملة لهذه الإجراءات، بما في ذلك رد فعل الحكومة الإسرائيلية، قبل اتخاذها.

وشددت وولار على أن الإجراءات البريطانية لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، وإنما تستهدف سياسات وإجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن هذه السياسات أسهمت بالكارثة في غزة، إلى جانب التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية.

وأوضحت إن بريطانيا تريد الحفاظ على علاقاتها مع الشعب الإسرائيلي، لكنها «لا يمكن أن تصمت» إزاء ما يحدث على الأرض، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين، وهو الهدف الذي تسعى بريطانيا إلى تحقيقه من خلال هذه الإجراءات.