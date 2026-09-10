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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

أفادت وكالة أنباء فارس بأن طهران علّقت رسوم الشحن على السفن الأجنبية التي تحمل منتجات الطاقة إلى طهران أو منها عبر مضيق هرمز .

وفي وقت لاحق ،  حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" من مخاطر التصعيد في مضيق هرمز وحوله خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية والتهديدات باتخاذ إجراءات إضافية ضد البنية التحتية البحرية ومنشآت الطاقة، ودعا إلى ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله واحترامها بالكامل، وفقا للقانون الدولي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" بدعوة الأمين العام لجميع الجهات المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأفعال والخطابات التي من شأنها زيادة تأجيج وضع متوتر بالفعل.

وحذر من أي تصعيد إضافي ينطوي على مخاطر جسيمة على المدنيين، والاستقرار الإقليمي، والسلم والأمن الدوليين، والاقتصاد العالمي. وحث الأمين العام الأطراف على الاستفادة الكاملة من القنوات الدبلوماسية، وتسوية القضايا من خلال الحوار والمفاوضات.

وأكد "دوجاريك" أن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود الموثوقة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة.

إيران منتجات الطاقة مضيق هرمز الأمين العام للأمم المتحدة

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