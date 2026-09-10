جوتيريش يحذر من مخاطر التصعيد في مضيق هرمز وحوله ويدعو إلى اللجوء للحوار

حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" من مخاطر التصعيد في مضيق هرمز وحوله خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية والتهديدات باتخاذ إجراءات إضافية ضد البنية التحتية البحرية ومنشآت الطاقة، ودعا إلى ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله واحترامها بالكامل، وفقا للقانون الدولي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" بدعوة الأمين العام لجميع الجهات المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأفعال والخطابات التي من شأنها زيادة تأجيج وضع متوتر بالفعل.

وحذر من أي تصعيد إضافي ينطوي على مخاطر جسيمة على المدنيين، والاستقرار الإقليمي، والسلم والأمن الدوليين، والاقتصاد العالمي. وحث الأمين العام الأطراف على الاستفادة الكاملة من القنوات الدبلوماسية، وتسوية القضايا من خلال الحوار والمفاوضات.

وأكد "دوجاريك" أن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود الموثوقة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة.