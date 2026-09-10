قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأعلى للإعلام»: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع
فلوسك مش هتضيع.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM
ظهور تمساح أمام عزبة السدرة.. محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص المنطقة
وكيله: رغبة فتوح هي الاستمرار في الزمالك
محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس
نشرة المرأة والمنوعات | كل ما تود معرفته عن التيفوس القرادي .. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني
أخبار السيارات | موديلات كهربائية 2026 في السوق المصري ..أفاتار 07 العائلية 2027 تباع بهذه المواصفات
بتكليف من الرئيس.. وزير الكهرباء :دعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية والحرارية
نيوزويك: من العلمين.. بوتين يحوّل "الناتو" إلى شعار لبيع السلاح الروسي
تنويه مهم لسكان مدينة المستقبل بالإسماعيلية.. رائحة غاز متوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تحتفل بعيد الفلاح الـ 74.. وتكريم المزارعين المتميزين

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، احتفالية عيد الفلاح المصري الرابع والسبعين، والتي أُقيمت بمركز عمر لطفي للتدريب التعاوني بمديرية الزراعة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، احتفالًا بذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، الذي أسهم في تمليك الفلاح المصري أرضه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، المقدم المنسي عبد الله مسئول جهاز مستقبل مصر لمنظومة صرف الأسمدة، المهندس عبد الرحمن عثمان مدير شئون التعاون الزراعي، عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، المهندس شريف العربي مدير عام الشئون الزراعي، محمد فيصل رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان الزراعي، ورؤساء الجمعيات المركزية التعاونية والخضر والفاكهة، ولفيف من قيادات مديرية الزراعة وعدد من مزارعي الإسماعيلية.

قام نائب محافظ الإسماعيلية بتكريم عدد من المزارعين المتميزين بالمحافظة تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم القطاع الزراعي.

وفي كلمته، قدّم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، التهنئة إلى فلاحي الإسماعيلية بمناسبة عيد الفلاح الرابع والسبعين، مؤكدًا أن الاحتفال بالفلاح لا يكفيه يوم واحد، لما يمثله من قيمة أصيلة في مسيرة التنمية وبناء الوطن.
وأشار إلى أن الزراعة تمثل أحد أهم ركائز الحضارة المصرية، مؤكدًا أن مصر عرفت الزراعة منذ آلاف السنين، وأن الفلاح المصري ظل على مدار التاريخ شريكًا أساسيًا في بناء الحضارة وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجّه نائب محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لكل فلاح على أرض المحافظة، داعيًا مزارعي الإسماعيلية إلى مواصلة العمل والتميز، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة، وما تضمه من حاصلات زراعية متميزة.

وأكد أن الزراعة تمثل أساسًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين.

من جانبه، وجَّه الدكتور حسني عطية عزام  وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية لحرصه على مشاركة فلاحي الإسماعيلية الاحتفال بعيدهم، مؤكدًا تقديره للدعم الذي يقدمه للقطاع الزراعي بالمحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قدم وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، درع المديرية للواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية وتسلمه نيابة عنه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لقطاع الزراعة والمزارعين بالمحافظة .

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم

من ضمير المفتي إلى خوارزميات المستقبل.. دار الإفتاء تبني منظومة متكاملة للفتوى المعاصرة

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عَزَّ وجَلَّ

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عَزَّ وجَلَّ

استطلاع الهلال

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448.. غدًا الجمعة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد