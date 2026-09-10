الإسماعيلية تحتفل بعيد الفلاح الـ 74.. وتكريم المزارعين المتميزين

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، احتفالية عيد الفلاح المصري الرابع والسبعين، والتي أُقيمت بمركز عمر لطفي للتدريب التعاوني بمديرية الزراعة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، احتفالًا بذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، الذي أسهم في تمليك الفلاح المصري أرضه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، المقدم المنسي عبد الله مسئول جهاز مستقبل مصر لمنظومة صرف الأسمدة، المهندس عبد الرحمن عثمان مدير شئون التعاون الزراعي، عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، المهندس شريف العربي مدير عام الشئون الزراعي، محمد فيصل رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان الزراعي، ورؤساء الجمعيات المركزية التعاونية والخضر والفاكهة، ولفيف من قيادات مديرية الزراعة وعدد من مزارعي الإسماعيلية.

قام نائب محافظ الإسماعيلية بتكريم عدد من المزارعين المتميزين بالمحافظة تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم القطاع الزراعي.

وفي كلمته، قدّم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، التهنئة إلى فلاحي الإسماعيلية بمناسبة عيد الفلاح الرابع والسبعين، مؤكدًا أن الاحتفال بالفلاح لا يكفيه يوم واحد، لما يمثله من قيمة أصيلة في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وأشار إلى أن الزراعة تمثل أحد أهم ركائز الحضارة المصرية، مؤكدًا أن مصر عرفت الزراعة منذ آلاف السنين، وأن الفلاح المصري ظل على مدار التاريخ شريكًا أساسيًا في بناء الحضارة وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجّه نائب محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لكل فلاح على أرض المحافظة، داعيًا مزارعي الإسماعيلية إلى مواصلة العمل والتميز، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة، وما تضمه من حاصلات زراعية متميزة.

وأكد أن الزراعة تمثل أساسًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين.

من جانبه، وجَّه الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية لحرصه على مشاركة فلاحي الإسماعيلية الاحتفال بعيدهم، مؤكدًا تقديره للدعم الذي يقدمه للقطاع الزراعي بالمحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قدم وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، درع المديرية للواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية وتسلمه نيابة عنه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لقطاع الزراعة والمزارعين بالمحافظة .