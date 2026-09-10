محافظ الدقهلية يتابع ميدانيا أعمال حملة رفع الإشغالات وتحسين سيولة المرور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة لرفع الاشغالات، وإعادة الانضباط للشارع، والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام، والعمل الجاد على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة وحضارية تليق بمواطني المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات لهم في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال تكثيف الحملات الميدانية اليومية والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة الإشغالات ومواجهة المخالفات بكل حسم وقوة وفقاً للقانون، لتحقيق السيولة المرورية .

وقام محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الخميس بالاشراف على أعمال الحملة المكبرة التي استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات بنطاق الحي، وقد استهدفت الحملة منطقة العباسي، والسكة الجديدة، وميدان الشيخ حسانين والشوارع المؤدية إليه، وشارع بورسعيد .

وقد جاءت الحملة بالتنسيق والتعاون المثمر مع مديرية أمن الدقهلية وشرطة المرافق، حيث شارك في قيادة وتسيير أعمال الحملة العقيد عقل صالح، مدير شرطة المرافق، والعقيد صلاح نعيم، وكيل إدارة شرطة المرافق، كما شارك من رئاسة حي غرب المنصورة الدكتورة رولا مدحت، نائب رئيس الحي، وطاقم العمل بإدارة الإشغالات

وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة للحملة عن تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق شملت المحاور المرورية الرئيسية والتهيئة الميدانية، حيث تم التعامل الفوري والحازم مع كافة المظاهر السلبية ورفع الإشغالات التي تشوه المظهر العام وتتسبب في التكدسات المرورية .

وتضمنت الأعمال إزالة كافة تعديات المحال التجارية والمقاهي التي تجاوزت المساحات القانونية المرخصة لها واحتلت أرصفة المشاة بالمخالفة للقانون، والتعامل الفوري مع تجمعات الباعة الجائلين، ورفع كميات كبيرة من الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والأعمدة والإطارات التي يضعها البعض لحجز أماكن انتظار السيارات، فضلاً عن إزالة اللوحات الإعلانية واليافطات غير المرخصة التي تعوق الرؤية وتسيء للمظهر الحضاري للشارع، مع التحفظ على جميع المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين .