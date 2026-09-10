بريطانيا: اعتداءات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة ونجدد دعمنا للسعودية واليمن

أدانت المملكة المتحدة بشدة قرار الحوثيين استئناف الحرب في اليمن، واعتداءاتهم مؤخرا على السعودية، بما في ذلك استهدافهم لبنى تحتية مدنية ومنشآت الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان: نقدم تعازينا ومواساتنا لجميع المصابين والمتضررين. كما نقف إلى جانب السعودية، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وشركائنا في المنطقة.

وأضاف البيان البريطاني: يتحمل الحوثيون المسؤولية كاملة عن هذا الأزمة. وقرارهم استئناف الحرب في اليمن يعرّض اليمنيين الذين أشدّ عرضة للخطر إلى مزيد من الخطر، وقد تسبب في تعميق المعاناة الإنسانية لمن هم في أمسّ حاجة للمساعدة في اليمن.

وتابع: كما إن اعتداءات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة، وحرية الملاحة، وخطوط التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر وباب المندب.

وأمضت الوزارة البريطانية قائلة: موقفنا واضح بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن لهما الحق بالدفاع عن أمنهما وسيادتهما بموجب القانون الدولي. والمملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لدعم استقرار المنطقة، وحماية المدنيين، ودعم والحفاظ على استمرار دخول المساعدات الإنسانية.

وخُتم البيان البريطاني بالقول: إننا نطالب الحوثيين بوقف اعتداءاتهم وخفض التصعيد فورا.