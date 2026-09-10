الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة المنيا، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أبرز المخالفات التي شملت غياب المدير الفني ومزاولة النشاط بدون ترخيص وقصور في مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات اللازمة وغياب السجلات المنتظمة ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

وأوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب) أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.