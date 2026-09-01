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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تغلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيي المصطفى وعرابي التخصصيين بمطروح لمخالفة دلائل الولادة الآمنة

جانب من التفتيش
جانب من التفتيش
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد بمستشفيي المصطفى التخصصي وعرابي التخصصي بمحافظة مطروح، لمخالفة الدلائل الإرشادية والبروتوكولات الطبية المعتمدة بشأن إجراء العمليات القيصرية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة حرصًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجان التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نفذت حملات تفتيشية أسفرت عن رصد مخالفات بأقسام العمليات والنساء والتوليد بالمستشفيين، تمثلت في عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء العمليات القيصرية بالمخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

 

تنفيذ قرارات الغلق والتشميع 

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع، مع أخذ الإقرارات اللازمة على المديرين الفنيين بعدم فض الشمع إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة وصدور قرار رسمي بذلك.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، خاصة ما يتعلق بعدم الالتزام بالدلائل الإرشادية والبروتوكولات المعتمدة للولادة الآمنة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

أقسام العمليات حملات تفتيشية وزارة الصحة والسكان المصطفى التخصصي عرابي التخصصي محافظة مطروح العمليات القيصرية

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