بالأسماء.. الصحة تغلق 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالبدرشين

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق ثلاثة عشر مركزًا غير مرخص لمزاولة نشاط علاج الإدمان والطب النفسي في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

جاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، حمايةً لصحة المواطنين وضمانًا للالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

إغلاق المراكز المخالفة التالية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة التالية: الحرية (هاف واي)، بيت التعافي (هاف واي)، الحياة ديتوكس، الحياة (هاف واي)، النجاة ديتوكس، النجاة (هاف واي)، النور ديتوكس، النور (هاف واي)، حياة جديدة (هاف واي)، حياة جديدة ديتوكس، بيت التعافي ديتوكس، والحرية ديتوكس.

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها وتشمل غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وقصور في مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وغياب السجلات المنتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.