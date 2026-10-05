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شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

فتح محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، الباب أمام إمكانية التراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم والعودة من جديد إلى المستطيل الأخضر خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال شيكابالا في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنه لا يستبعد فكرة العودة إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى، خاصة في ظل توليه رئاسة نادي جي، وهو ما فتح التكهنات بشأن إمكانية تسجيله ضمن صفوف الفريق والمشاركة معه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قائد الزمالك السابق أن فكرة العودة إلى الملاعب أصبحت مطروحة، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة، وما إذا كان سيقرر بالفعل استكمال مسيرته داخل الملعب من جديد.

هل يعود شيكابالا في يناير؟

وأثارت تصريحات شيكابالا حالة من الجدل بين جماهير الزمالك ومتابعي الكرة المصرية، بعدما اعتقد الجميع أن اللاعب وضع حدًا لمسيرته الكروية بشكل نهائي، قبل أن يكشف عن احتمالية ظهوره مجددًا في المباريات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم شيكابالا لموقفه النهائي، سواء بالاستمرار في قرار الاعتزال والتفرغ لمهمته الإدارية، أو العودة إلى الملاعب وخوض تجربة جديدة قد تكون الأخيرة في مسيرته.

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات مع نادي الزمالك والمنتخب المصري.

ويعد شيكابالا أحد أبرز نجوم الزمالك في السنوات الأخيرة، وترك بصمة كبيرة مع الفريق على مدار سنوات طويلة، قبل أن يتجه إلى العمل الإداري عقب نهاية مسيرته كلاعب.

وفي حال قرر التراجع عن الاعتزال، ستكون عودة شيكابالا إلى الملاعب واحدة من أبرز أحداث فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع ارتباط اسمه بنادي جي وإمكانية ظهوره بقميص الفريق خلال المرحلة المقبلة

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