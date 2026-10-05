رابطة مصنعي السيارات: شركات صينية تستعد للتصنيع في مصر خلال 2027

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصنيع السيارات وتوطين الصناعة، في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وقال سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الصين اتجهت إلى التعاون والاستثمار مع مصر في مجال تصنيع السيارات، مستفيدة من أهمية السوق المصرية وموقعها باعتبارها واحدة من أكبر أسواق السيارات في مصر والشرق الأوسط.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مزيد من الشركات الصينية إلى قطاع التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن عام 2027 من المتوقع أن يشهد بدء تصنيع سيارات تابعة لشركات صينية داخل مصر.

الأسواق الدولية

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن شركات السيارات الصينية أصبحت أكثر قدرة على فهم احتياجات الأسواق العالمية ومتطلبات المستهلكين، وهو ما ساهم في تحقيقها نجاحات ملحوظة في مبيعات السيارات والتوسع في عدد من الأسواق الدولية.