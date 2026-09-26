خبير سيارات يكشف سر صعود السيارات الصينية في السوق الأوروبية

شهد قطاع السيارات الكهربائية والهجينة تحولًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مع صعود الشركات الصينية وقدرتها على المنافسة في أسواق عالمية كانت لسنوات طويلة حكرًا على العلامات الأوروبية الكبرى.

التكنولوجيا ومستويات التجهيز والرفاهية

كما لم يعد التفوق الصيني مرتبطًا فقط بالأسعار التنافسية، وإنما امتد ليشمل التكنولوجيا ومستويات التجهيز والرفاهية، مدعومًا بامتلاك الصين قدرات واسعة في سلاسل الإمداد والإنتاج.

السيارات الهجينة الصينية

وفي السوق الأوروبية تحديدًا، بدأت السيارات الهجينة الصينية في فرض حضور متزايد، مستفيدة من اختلاف المعاملة الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية، وهو ما منحها مساحة أكبر للمنافسة أمام السيارات الأوروبية.

الهجين الصيني يقتحم السوق الأوروبية

وقال خبير السيارات الكهربائية أيمن محمد، إن الصين حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في صناعة السيارات الكهربائية، لتصبح واحدة من أبرز القوى المؤثرة في هذا القطاع عالميًا، مستفيدة من امتلاكها قدرات قوية في مختلف مراحل سلاسل الإمداد.

وأوضح أيمن محمد، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السيطرة على سلاسل الإمداد ساعدت الشركات الصينية على تطوير سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأسعار التنافسية، إلى جانب توفير مستويات مرتفعة من التجهيزات والرفاهية.

وأشار إلى أن السيارات الصينية واجهت عند دخولها السوق الأوروبية إجراءات ورسومًا إضافية، من بينها رسوم مكافحة الدعم، التي استهدفت التعامل مع الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات المصدرة إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكلفة السيارات الصينية في بعض الحالات بنحو 30 إلى 35% فوق السعر الأصلي، إلى جانب الرسوم الجمركية الأساسية التي تبلغ نحو 10%.

الهجينة الصينية خارج دائرة الرسوم الإضافية

وبيّن خبير السيارات الكهربائية أن هذه الرسوم الإضافية لا تُطبق حاليًا بالشكل نفسه على السيارات الهجينة الصينية، وهو ما منح هذه الفئة مساحة أكبر للمنافسة داخل السوق الأوروبية.

وأوضح أن غياب تلك الرسوم الإضافية عن السيارات الهجينة الصينية عزز قدرتها على منافسة السيارات الهجينة الأوروبية، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن المنافسة لم تعد قائمة على عنصر السعر فقط، بعدما تمكنت السيارات الهجينة الصينية من الوصول إلى مستويات متقدمة في التكنولوجيا، إلى جانب تقديم تجهيزات ومستويات من الرفاهية أصبحت قادرة على جذب المستهلك الأوروبي.

ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة الصينية

ولفت أيمن محمد إلى أن التطور التكنولوجي والقدرة على تقديم سيارات بأسعار تنافسية، بالتزامن مع مستويات مرتفعة من التجهيز والرفاهية، انعكس على أداء السيارات الهجينة الصينية في السوق الأوروبية.

وأشار إلى أن مبيعات السيارات الهجينة الصينية في أوروبا بدأت في تسجيل ارتفاع ملحوظ، في ظل زيادة قدرتها على منافسة المنتجات الأوروبية الموجودة بالفعل في هذا السوق.