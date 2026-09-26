قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين من الأمم المتحدة: مصر لن تتسامح في أمنها المائي وحقها في الوجود
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
معهد الفلك: غدا تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما
الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات
مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم 6طالبات.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين أمام كلية البنات بأسيوط

تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط
تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط
إيهاب عمر

​أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص بمدينة أسيوط اليوم أمام  كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتم نقل كافة المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.  

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بشارع القاعات بأسيوط أمام كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر ووجود مصابين. 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من 8 أشخاص بينهم 6 طالبات مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وهم "​زهره م ا" 19 سنة، "​ابتسام ف م" 20 سنة، "​علياء ز ا "20 سنة، "​سلمي ف م" 19 سنة، "​ايمان ف ع" 19 سنة، "​شهد ا م" 19 سنة، سائقي الميكروباصين "​محمد ا ث" 23 سنة سائق كسر بالذراع الأيمن، "​أحمد ا ش" 29 سنة سائق كسر بالساق الأيسر.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة وإزالة آثار الحادث من الطريق.

ميكروباص حادث تصادم كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر المصابين مستشفى جامعة الأزهر تصادم سيارتين ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

الأهلي

«أهلي 2010» يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

ميسي

مصطفى سعد ميسي: نلعب كل بطولة بشكل مختلف.. ومحمد شوقي لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي

محمد صلاح

صلاح في قائمة الكبار.. رافينيا يتربع على عرش هدافي الدوريات الأوروبية

بالصور

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد