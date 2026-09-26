بينهم 6طالبات.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين أمام كلية البنات بأسيوط

​أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص بمدينة أسيوط اليوم أمام كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتم نقل كافة المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بشارع القاعات بأسيوط أمام كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر ووجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من 8 أشخاص بينهم 6 طالبات مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وهم "​زهره م ا" 19 سنة، "​ابتسام ف م" 20 سنة، "​علياء ز ا "20 سنة، "​سلمي ف م" 19 سنة، "​ايمان ف ع" 19 سنة، "​شهد ا م" 19 سنة، سائقي الميكروباصين "​محمد ا ث" 23 سنة سائق كسر بالذراع الأيمن، "​أحمد ا ش" 29 سنة سائق كسر بالساق الأيسر.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة وإزالة آثار الحادث من الطريق.