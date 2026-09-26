أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، والتي تستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، مؤكدًا تكثيف حملات الإزالة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي الحاسم للتعديات والمخالفات والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت لتنفيذ المستهدفات المقررة ضمن المرحلة الثانية، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات الأمن وجهات الولاية والجهات المعنية، مع مراجعة الحالات المستهدفة واستيفاء الإجراءات القانونية وقرارات الإزالة قبل بدء التنفيذ، لافتًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحملات والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن نتائج أعمال الإزالة يتم تسجيلها بصورة يومية من خلال المنصة المعلوماتية المخصصة لمتابعة أعمال الموجة، بما يتيح توثيق الحالات التي تم تنفيذ الإزالة بشأنها ومتابعة موقف التنفيذ بشكل مستمر، فضلًا عن تكامل البيانات مع منظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يدعم دقة حصر الحالات ومتابعة موقفها والإجراءات المتخذة بشأنها.

وأكد محافظ أسيوط استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الموجة الـ30 وفق البرنامج الزمني المحدد، موضحًا أن الموجة تُنفذ على ثلاث مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثانية اليوم 26 سبتمبر وتستمر حتى 16 أكتوبر، على أن تنطلق المرحلة الثالثة في 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، مع استكمال أعمال الموجة وفق الخطة الزمنية المقررة، مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة.