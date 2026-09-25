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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين منح عمرة مجانية من صندوق تحيا مصر

محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية المقدمة من صندوق “تحيا مصر”
محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية المقدمة من صندوق “تحيا مصر”
إيهاب عمر

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، منح عمرة مجانية لخمسة مواطنين من أبناء المحافظة، مقدمة بدعم من صندوق "تحيا مصر"، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في إطار المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف تقديم أوجه الرعاية والمساندة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وجاء تسليم منح العمرة بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من أسر ومرافقي المواطنين المستفيدين.

وحرص محافظ أسيوط على تهنئة المواطنين الخمسة المستفيدين من منح العمرة، متمنيًا لهم أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، وأن يعودوا إلى ذويهم سالمين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المواطنين وتوفير أوجه الرعاية والمساندة، بما يعكس اهتمام الدولة بالبعد الإنساني والمجتمعي.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" من خلال مبادراته وبرامجه المختلفة، والتي تستهدف مساندة المواطنين وتوفير صور متنوعة من الدعم والرعاية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والصندوق ومختلف مؤسسات المجتمع، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات المجتمعية والوصول بالدعم إلى مستحقيه.

وأكد اللواء محمد علوان أن المبادرات المجتمعية تمثل أحد المحاور المهمة في دعم جهود الدولة لرعاية المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتنفيذ المبادرات التي تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا، وتساهم في إدخال الفرحة والسعادة على المواطنين.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير سيارة لنقل المعتمرين إلى المطار ومرافقتهم، وتيسير كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بهم، داعيًا المواطنين المستفيدين إلى الالتزام بالتعليمات والانضباط، واغتنام هذه الأيام المباركة في الدعاء والعمل الصالح.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التضامن الاجتماعي استكملت استعداداتها لسفر المعتمرين، حيث تم الانتهاء من إجراءات جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران وتعليمات برنامج الرحلة، إلى جانب توفير مستلزمات السفر والإحرام والحقائب والمواد الغذائية اللازمة، بما ييسر أداء المناسك ويوفر سبل الراحة للمستفيدين.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون الخمسة المستفيدون من منح العمرة عن سعادتهم بالحصول على المنحة المقدمة من صندوق "تحيا مصر"، موجهين الشكر والتقدير للصندوق على هذه المبادرة التي أتاحت لهم فرصة أداء مناسك العمرة، كما أعربوا عن تقديرهم لمحافظ أسيوط لحرصه على تسليمهم المنح وتهنئتهم، داعين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

أسيوط محافظ أسيوط منح عمرة مجانية تحيا مصر المبادرات المجتمعية الفئات الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الدولة المصرية

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