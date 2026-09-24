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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تسليم 15 شهادة محو أمية وإجراء 20 استكتابًا لـ65 دارسًا بقافلة تعليم الكبار بديروط

تسليم 15 شهادة محو أمية وإجراء 20 استكتابًا وامتحان فوري لـ65 دارسًا خلال قافلة تعليم الكبار بديروط
تسليم 15 شهادة محو أمية وإجراء 20 استكتابًا وامتحان فوري لـ65 دارسًا خلال قافلة تعليم الكبار بديروط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف القوافل الميدانية لتعليم الكبار ومحو الأمية، وتوسيع نطاقها للوصول إلى المستهدفين بمختلف القرى والمراكز، وتقديم الخدمات التعليمية لهم بصورة مباشرة، مع تذليل العقبات أمام الراغبين في استكمال إجراءات محو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات التنفيذية والتعليمية والمجتمعية الشريكة، بما يدعم جهود الدولة في القضاء على الأمية وبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تسليم 15 شهادة محو أمية

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، بقيادة نادي إبراهيم عبدالعال، مدير عام الفرع، نفذ قافلة موسعة بقاعة قصر ثقافة ديروط، بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية والتعليمية والمجتمعية، وأسفرت أعمال القافلة عن تسليم 15 شهادة محو أمية، وإجراء 20 استكتابًا، إلى جانب تقدم 65 دارسًا للامتحان الفوري، بما يسهم في تيسير حصول المستهدفين على الخدمات التعليمية وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

وقال اللواء محمد علوان إن القافلة قدمت حزمة من الخدمات المباشرة للدارسين، تضمنت تسليم شهادات محو الأمية، وإجراء أعمال الاستكتاب للراغبين في الحصول على الشهادات، وتنفيذ الامتحانات الفورية، إلى جانب التواصل المباشر مع الدارسين وتعريفهم بالخدمات والإجراءات التي تقدمها الهيئة، والإجابة عن استفساراتهم وتيسير حصولهم على الخدمات التعليمية المتاحة.

ولفت المحافظ إلى مشاركة خالد عبد المنعم، وفرغلي عبد الله مسعود، مدير إدارة تعليم الكبار بديروط، وزينب أحمد السيد، ووفاء رفعت، مدير إدارة حماية الطفل بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور أحمد رمضان من مكتب الوعظ بأسيوط، وعمرو ثابت، رئيس مجلس إدارة جمعية «إحنا معاك» بديروط، وأماني عثمان صديق، منسق مشروع «لا أمية مع تكافل»، ومرفت إبراهيم من الإدارة الصحية بديروط، وإخلاص صدقي من الإدارة التعليمية بديروط، إلى جانب العاملين بإدارة تعليم الكبار بديروط، وذلك في إطار تكامل الجهود لتقديم الخدمات للمستهدفين.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار القوافل الميدانية للوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في التعلم ومحو الأمية، مؤكدًا أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف يتطلب استمرار التعاون وتضافر جهود مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والتنفيذية والمجتمعية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وإتاحة فرص التعلم أمام مختلف الفئات.

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