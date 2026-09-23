محافظ أسيوط يتابع ندوة توعوية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية والتنموية، وتعزيز جهود دعم وتمكين المرأة وتفعيل دورها في بناء الأسرة والمجتمع، في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والخطة السكانية للمحافظة.

تدعيم وتمكين المرأة

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط، برئاسة محمد عبده بخيت، مقرر المجلس بالمحافظة، نظم ندوة توعوية بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بأسيوط حول محور تدعيم وتمكين المرأة، بالتنسيق مع منطقة وعظ أسيوط، برئاسة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف، مدير عام المنطقة، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل الوزارة، وذلك في إطار فعاليات تنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة، وبمتابعة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان.

وأضاف أن الندوة شهدت مشاركة الشيخ بلال علي، واعظ أول بمنطقة وعظ أسيوط، ومحمد عبده، مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط، بحضور هناء جاد الله، مديرة المدرسة، وهدى حسين، القيادة الثانية بالمدرسة، حيث تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بأهمية تدعيم دور المرأة وتعزيز الوعي بقضايا تمكينها، ودورها المحوري في بناء الأسرة وتربية وتنشئة الأجيال.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الوعي الديني والمجتمعي بالقضايا المرتبطة بالمرأة، بما يدعم مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، ويسهم في بناء أسرة أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع التحديات المجتمعية، لافتًا إلى أن رفع الوعي يمثل أحد المحاور المهمة في تحسين الخصائص السكانية ودعم جهود التنمية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق والتعاون بين المجلس القومي للسكان ومنطقة وعظ أسيوط ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات الشريكة، لتنفيذ المزيد من الندوات والبرامج التوعوية التي تتناول القضايا السكانية والتنموية، بما يدعم محاور الخطة السكانية للمحافظة، ويسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز دور المرأة وبناء أسرة واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.