أسيوط .. ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط من ضبط 350 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت الرقابة على المخابز ومتابعة الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة لمنظومة الخبز المدعم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة.

ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي

وقاد الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، حملة تموينية أسفرت عن ضبط 350 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، بعد قيام صاحب المخبز بتجميعها بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على البطاقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط مخبز تصرف في 20 شيكارة دقيق مدعم

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول واستخدام الدقيق المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر حيال المخالفات التي تم ضبطها، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.