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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على سرعة استكمال مشروع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب

محافظ أسيوط يتابع مشروع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب
محافظ أسيوط يتابع مشروع إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع إنشاء مركز متكامل لإيواء والتعامل مع الكلاب الضالة بطريق بني غالب بمركز أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، في إطار جهود المحافظة لتوفير آلية منظمة وآمنة للتعامل مع الحيوانات الضالة والحد من انتشارها بالمناطق السكنية، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويراعي في الوقت ذاته مبادئ الرفق بالحيوان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد حسن عبد الكريم، المشرف العام على الحدائق، وأحمد مدكور، مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام المحافظة، وأيمن محمد صدقي، مدير صندوق خدمات التنمية المحلية.

 إنشاء 40 عنبرًا لإيواء الكلاب

وتفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية الخاصة بعنابر الإيواء، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان حول المكونات والتجهيزات الجاري تنفيذها بالمشروع، والتي تتضمن إنشاء 40 عنبرًا لإيواء الكلاب، بطاقة استيعابية تصل إلى 5 حيوانات بكل عنبر، وفقًا للتصميمات والتجهيزات المخصصة لهذا الغرض.

كما تابع المحافظ أعمال حفر وتنفيذ خزان للصرف الصحي، وفق الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة، إلى جانب الأعمال الجارية لإنشاء عيادة بيطرية لتقديم الرعاية والفحوصات اللازمة، ومبنى إداري، وغرف مخصصة للعزل والتعقيم، بالإضافة إلى مخزن للأغذية، بما يوفر منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات داخل المركز.

ووجه اللواء محمد علوان بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية المعنية لضمان إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، مع أهمية مراجعة كافة التجهيزات والمرافق قبل بدء التشغيل الفعلي للمركز، بما يضمن جاهزيته لأداء المهام المخصصة له.

وأكد المحافظ أن إنشاء المركز يأتي ضمن توجه المحافظة لوضع آلية منظمة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، والحد من وجودها بالشوارع والمناطق السكنية، بما يساهم في تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع الحيوانات وفق الضوابط المنظمة ومبادئ الرفق بالحيوان، وتوفير الرعاية البيطرية المناسبة لها داخل المركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استكمال عناصر المشروع بالصورة التي تحقق الغرض من إنشائه، بما يتيح للمحافظة التعامل مع الكلاب الضالة من خلال منظومة متكاملة تشمل الإيواء والرعاية البيطرية والعزل والتعقيم، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على بيئة أكثر أمانًا للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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