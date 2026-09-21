رئيس جامعة أسيوط الأهلية: نستهدف إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات والقيم

أجرى الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الجامعي 2026/2027، والاطمئنان على جاهزية الكليات والبرامج وانتظام المحاضرات والجداول الدراسية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة على التعلم والإبداع.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتورة أماني عمر، المشرف الأكاديمي على كلية الطب البشري، والدكتورة شيرين، مديرة برامج كلية الألسن والمنسقة العامة للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد علام مدير برامج كلية العلوم الإدارية والمالية، و طاهر حسن عبد الحفيظ، أمين عام الجامعة، والدكتورة جيهان، المشرفة العامة على رعاية الطلاب،و أحمد فؤاد البارودى مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختلفة.

رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بالكليات

وشملت الجولة كليات الطب، والعلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية، واطمأن إلى انتظام المحاضرات والدروس العملية وفقًا للجداول المعلنة، وحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوافر التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.

كما راجع رئيس الجامعة الجداول الدراسية لمختلف البرامج، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمواعيد المحاضرات والدروس العملية وحسن توزيع المقررات، بما يحقق الانضباط في اليوم الدراسي ويضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وخلال جولته، حرص الدكتور محمد سيد إبراهيم على التواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن الطالب يمثل محور العملية التعليمية، وأن الجامعة تعمل على توفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والرعاية الطلابية، وتدعم التعلم والإبداع والتميز.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المشاركة الفاعلة للطلاب في الأنشطة والفعاليات الجامعية، لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الشخصية المتكاملة، واكتشاف المواهب وصقل المهارات وتنمية قدرات القيادة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، إلى جانب تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي والوطني وترسيخ قيم الانتماء.

وشدد الدكتور محمد سيد إبراهيم على أن جامعة أسيوط الأهلية تستهدف إعداد خريج متكامل يمتلك المعرفة والمهارات والوعي والقيم، وقادرًا على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام الدراسة والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والطلابي.

وتأتي الجولة في إطار خطة الجامعة لمتابعة سير الدراسة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد، والتأكد من جاهزية مختلف الكليات والبرامج، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويوفر للطلاب تجربة جامعية ثرية ومتوازنة.