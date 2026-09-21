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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بساحل سليم تلاعبت في أعيرة الطلمبات

ضبط محطة وقود بساحل سليم
ضبط محطة وقود بساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومنافذ تداول المنتجات البترولية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة، وضمان وصول المنتجات البترولية المدعمة إلى مستحقيها، والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب أو الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام.

تجميع والتصرف في نحو 2000 لتر من المنتجات البترولية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تمكنت، خلال إحدى الحملات البترولية المكثفة بناحية ساحل سليم، من ضبط محطة وقود لقيامها بتجميع والتصرف في نحو 2000 لتر من المنتجات البترولية، شملت السولار والبنزين، خلال يوم واحد، وذلك على خلفية التلاعب في أعيرة الطلمبات بما يخالف المقاييس المقررة ويضر بحقوق المواطنين.

وأضاف أن أعمال الفحص والمراجعة كشفت وجود عجز في الكميات المنصرفة من خلال جميع مسدسات طلمبات البنزين والسولار بالمحطة، نتيجة التلاعب في عيار الطلمبات بمقدار يقارب لترًا في الصفيحة، بما يؤدي إلى حصول المحطة على كميات من المنتجات البترولية على حساب المواطنين، فضلًا عن رصد وجود نسب من المياه داخل الصهاريج، وعدم استيفاء المحطة لبعض اشتراطات التشغيل الآمن، بما يمثل مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مدير المحطة حاول عرقلة أعمال فرق التفتيش، من خلال فصل التيار الكهربائي عن المحطة أثناء تنفيذ أعمال المراجعة، إلا أنه جرى التواصل فورًا مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وإعادة التيار الكهربائي واستكمال أعمال الفحص والتفتيش، والتي أسفرت عن تشميع 3 طلمبات مخالفة للأعيرة المقررة، لتلاعبها في الكميات المنصرفة بما يضر بحقوق الجمهور.

جاءت الحملات تحت إشراف الإدارة العامة لمباحث التموين ومصلحة الدمغة والموازين، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، وفي إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضبط الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بشأن تشديد الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة على محطات الوقود والمستودعات ومنافذ تداول المنتجات البترولية ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من انتظام العمل وسلامة الإجراءات وعدم وجود أي ممارسات غير مشروعة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو الدعم الموجه إليهم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وعدالة تجاه كل من يثبت تورطه في أعمال غش أو تلاعب أو مخالفة القواعد المنظمة لتداول المنتجات البترولية.

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