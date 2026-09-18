برامج رياضية وترفيهية لتمكين ذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وتوسيع نطاق مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتعزيز اندماجهم الفاعل داخل المجتمع، مشيرًا إلى تنظيم يوم رياضي وترفيهي بمركز التنمية الشبابية بالقوصية، بمشاركة 25 طليعًا من ذوي الهمم.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد السويفي، وكيل الوزارة، نفذت الفعالية من خلال إدارة شباب القوصية، ضمن خطة نشاط ذوي الهمم بقطاع الطلائع للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الوزارة والمديرية لتوسيع قاعدة مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة المختلفة، والاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها مراكز الشباب.

ممارسة الرياضة والتفاعل الإيجابي

وأضاف اللواء محمد علوان أن اليوم الرياضي والترفيهي تضمن عددًا من الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة، التي وفرت للمشاركين أجواءً من البهجة والمرح، وأتاحت لهم ممارسة الرياضة والتفاعل الإيجابي، فضلًا عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز روح التعاون والمشاركة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة لذوي الهمم، تساعدهم على ممارسة الأنشطة المختلفة، وتدعم ثقتهم بأنفسهم، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، مؤكدًا ضرورة استمرار تنفيذ البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة.

ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والدمج المجتمعي

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية تفعيل دور مراكز الشباب في احتضان أبنائنا من ذوي الهمم، وتقديم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية ملائمة لهم، بما يرسخ مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والدمج المجتمعي، ويعزز مشاركتهم الإيجابية في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن الدولة ووزارة الشباب والرياضة توليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج والأنشطة المقدمة لذوي الهمم، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بمراكز الشباب باعتبارها مساحات مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب وتنمية القدرات.