تأشيرات وفرص وهمية.. القبض على المتهم بالنصب على راغبي السفر بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، له معلومات جنائية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير تأشيرات سفر وفرص عمل لهم، على خلاف الحقيقة.

تفاصيل ضبط المتهم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام المتهم، وهو عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلا رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل بالخارج.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروّج من خلال الصفحة التي يديرها لتوفير تأشيرات سفر وفرص عمل خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين أن تلك العروض غير حقيقية، وأنه يستخدمها وسيلة للاستيلاء على أموال ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبحوزته عدد من الأدلة والمضبوطات التي تكشف عن نشاطه، شملت عقود اتفاق خالية البيانات، ومطبوعات دعائية، ومشغولات ذهبية، وبطاقة دفع إلكتروني، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، عثر بداخلها على دلائل تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وممارسة النشاط على النحو المشار إليه.

كما اعترف المتهم بارتكاب 9 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.