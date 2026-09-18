قائمة أسعار السلع الأساسية.. المكرونة والعدس والبيض في آخر تحديث

تصدرت قائمة أسعار السلع الأساسية اهتمام المواطنين مع استمرار متابعة أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق، خاصة المكرونة والعدس والبيض. وأظهرت أحدث بيانات الأسعار المسجلة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، بما يقدم صورة محدثة عن أسعار عدد من السلع التي تعتمد عليها الأسر المصرية بشكل يومي.

أسعار المكرونة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سجل سعر المكرونة المعبأة اليوم وزن 400 جرام نحو 24 جنيهًا في المتوسط، متراجعًا 3.97 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 14.19%. وتراوح سعر العبوة بين 14.89 جنيه و34.93 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 27.99 جنيه، بزيادة طفيفة بلغت قرشين، بنسبة 0.07%. بينما سجل سعر المكرونة السائبة نحو 25.88 جنيه للكيلو، مرتفعًا 10 قروش، بنسبة 0.39%.

أسعار العدس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ اليوم نحو 69.06 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 76 قرشًا، بنسبة 1.09%. وسجل أحد تحديثات سعر العدس نحو 65.41 جنيه للكيلو، متراجعًا 4.41 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 6.32%.

كما بلغ سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 69.19 جنيه للكيلو، منخفضًا 1.09 جنيه، بنسبة 1.55%.

أسعار البيض اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سجل سعر كرتونة البيض اليوم متوسط 101.90 جنيه، متراجعًا 3.15 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 3%، بينما تراوح السعر بين 98.98 جنيه و104.88 جنيه.

وبلغ سعر البيضة البيضاء نحو 4.32 جنيه، بزيادة 17 قرشًا، بينما سجلت البيضة الحمراء نحو 4.44 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 122.01 جنيه، بانخفاض 1.60 جنيه، فيما بلغ سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.08 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

وتكشف أسعار السلع الأساسية اليوم استمرار التغيرات السعرية من منتج لآخر، مع اختلاف نسب الارتفاع والانخفاض بين المكرونة والعدس والبيض.