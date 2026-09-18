حزام أمان يتسبب في مقـ.تل شاب داخل سيارة هوندا سيفيك

تواجه شركة هوندا العالمية دعوى قضائية جديدة بتهمة القتل الخطأ، تزامناً مع اتهامات موجهة لمنظومة الأمان في طراز «سيفيك» موديل 2017، حُث يُدعى أنها تسببت في الإصابات القاتلة للمراهق جاكوب سوان، البالغ من العمر 18 عاماً، خلال حادث اصطدام مروع.

تفاصيل الحادث والنزاع القضائي

وقع الحادث في 27 مايو 2025 ببلدة هوبويل بولاية نيو جيرسي الأمريكية، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها سوان رفقة اثنين من زملائه فجأة عن مسارها لتصطدم مباشرة بتريلا متجهة في اتجاه معاكس.

وعلى الرغم من تعرض السائق والراكب الأمامي لإصابات خطيرة، إلا أنهما نجوا من الموت، بينما توفي سوان الذي كان يجلس في المقعد الخلفي ويرتدي حزام الأمان ذي النقاط الثلاث.

اتهامات لشركة هوندا بعيوب التصنيع

تزعم عائلة الضحية في الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا لمقاطعة بيرلينجتون أن نظام تثبيت المقاعد الخلفية وحزام الأمان يفتقران إلى صلاحية الصمود أثناء التصادمات (Crashworthiness)، وأنه تم تصميم الحزام بطريقة تسببت في إبطاء سرعة مفاجئ وجسيم لأجزاء حساسة من جسمه.

وتشير الدعوى إلى أن الشركة كان بإمكانها اعتماد تصميمات بديلة أكثر أماناً لتفادي هذه الإصابات الداخلية القاتلة.

مواجهة قانونية مرتقبة

تضع هذه القضية الشركة في مواجهة تدقيق فني وقانوني شديد، حيث يرى الادعاء أن استيفاء المعايير الفيدرالية وقت التصنيع ليس كافيًا إذا كانت التصميمات الفردية تتسبب في أضرار مباشرة للمستهلكين.

وتتواصل الإجراءات القانونية ضد الشركة والسائق في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة التقنية.