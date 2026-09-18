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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد موجة الحر.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة بشأن طقس الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

بعد موجة من الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة إلى مستويات لافتة خلال الأيام الماضية، بدأت الأجواء في مصر تتجه نحو الانفراجة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتعود الأجواء تدريجيًا إلى معدلات أقرب لطبيعة هذا التوقيت من العام، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف، كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالارتفاعات الملحوظة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

الأرصاد
الأرصاد 

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى تغير مصادر الكتل الهوائية، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 33 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في الأقصر وأسوان إلى نحو 40 درجة، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية إلى 45 و46 درجة مئوية.

حالة الطقس

وأكدت أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأخير من فصل الصيف سيتراوح بين 32 و33 درجة مئوية.

 

تراجع الرطوبة ونشاط الرياح

 

وأشارت منار غانم إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، رغم استمرارها، موضحة أن الرطوبة قد تجعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة عند تسجيل 33 درجة مئوية تصل إلى 34 أو 35 درجة في الظل.

وأضافت أن نشاط الرياح خلال فترات المساء والليل، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

 

أمطار على البحيرة والسواحل الشمالية

 

وحول فرص سقوط الأمطار، أوضحت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومن بينها محافظة البحيرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة خلال اليوم.

وأشارت إلى أن المناطق الداخلية قد تشهد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20%.

 

تحسن الأجواء مع اقتراب الخريف

 

وأكدت غانم أن الأسبوع الأخير من فصل الصيف لن يشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مع استمرار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية.

وأوضحت أن بداية فصل الخريف ستشهد مرور منخفضات جوية يصاحبها فرص لسقوط الأمطار، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة.

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