قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط
الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا
طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
مستشار خامنئي: إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط ترامب ونتنياهو
أمين سر هيئة كبار العلماء: المفتي ينبغي أن يكون مطمئنًا إلى حكمه مستبرئًا لدينه.. صور
وزير الصحة لصدي البلد: الدواء المصري يتمتع بجودة عالية بشهادة المنظمات العالمية
بعد غش البن بالبسلة.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة مجهولة المصدر
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير نادر زكي متحدثا رسميا
الفراخ تتحدى الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على أسعار الدواجن بعد رفع الفائدة
وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي
في لفتة نادرة.. ترامب يستقبل شي جين بينج عند سلم الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجويه
الأرصاد الجويه
أ ش أ

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، في مؤشر على تحسّن تدريجي في الأحوال الجوية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن طقس الغد يميل إلى الاعتدال والرطوبة في ساعات الصباح الباكر، ويكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تستمر شدة الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعتدل الجو مساءً ليصبح مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الهيئة تتوقع تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث نحو 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع فرص لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جدًا بنسبة حدوث نحو 10% تقريبًا على بعض المناطق.

وعن الرياح، أوضحت شاكر نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على بعض شواطئ الإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد - العريش، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

وفيما يخص درجات الحرارة، تتوقع الهيئة أن تسجل الجمعة 18 سبتمبر: القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية عظمى (محسوسة 35)، والوجه البحري 32 درجة (محسوسة 34)، والسواحل الشمالية الشرقية 31 درجة (محسوسة 34)، والسواحل الشمالية الغربية 29 درجة (محسوسة 32)، وشمال الصعيد 34 درجة (محسوسة 36)، وجنوب الصعيد 42 درجة (محسوسة 43).

ويستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء 23 سبتمبر، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 و33 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 28 و29 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 33 و35 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 39 و40 درجة.

ودعت شاكر المواطنين كافة إلى ضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة خلال الفترة المقبلة.

ع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الأحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي

هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطولة كيوترمينلز قطر كلاسيك 2026

بيلنجيهام

توخيل يشيد بتألق بيلينجهام مع إنجلترا

الأهلي والزمالك

تعرف على طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد