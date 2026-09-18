من برشلونة إلى منتخب مصر.. حمــــزة عبد الكريم يدخل حسابات الإعلام الإسباني

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على استدعاء المهاجم الشاب حمــــزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وقرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب منح موهبة برشلونة فرصة جديدة مع الفراعنة استعدادًا لبداية مشوار مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

اللافت أن حمزة أصبح يجمع في نفس الوقت بين الظهور ضمن منظومة برشلونة وحضور اسمه في حسابات المنتخب المصري الأول.

خطوة جديدة للمهاجم صاحب الـ18 عامًا الذي يواصل التحرك بسرعة داخل مسيرته بعد انتقاله إلى البارسا.

والآن أصبح أمام حمزة تحدٍ مختلف تمامًا وهو إثبات نفسه مع منتخب مصر والحصول على ثقة حسام حسن ثم العودة إلى برشلونة بخبرة دولية أكبر.