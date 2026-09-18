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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تحمل اسم سهير المرشدي.. مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق البوستر الدعائي للدورة 11

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ
أحمد البهى

أطلقت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، البوستر الرسمي للدورة الحادية عشرة من المهرجان، والتي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة، ودورها البارز في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية.


وجاء البوستر الرسمي للدورة الحادية عشرة بتصميم الفنان الشاب علي عبد الرحمن، في معالجة بصرية تجمع بين روح المسرح وخصوصية مدينة شرم الشيخ، وتقدم صورة رمزية تتجاوز الشكل التقليدي للملصق المسرحي، لتطرح رؤية تعبر عن فلسفة المهرجان وشعاره المرتبط بالمسرح والسلام والإنسانية.
يظهر في البوستر فضاء مسرحي تتصدره ستارة مسرحية حمراء تنفتح على مشهد طبيعي واسع لمدينة شرم الشيخ، حيث البحر والسماء والجبال، وكأن خشبة المسرح تتحول إلى نافذة مفتوحة على العالم، في مزج بصري بين فضاء العرض المسرحي والفضاء الطبيعي الذي تتميز به المدينة،  وفي قلب المشهد تقف شخصية أنثوية ترتدي فستانًا أبيض طويلًا، وتظهر من الخلف بينما تمد ذراعيها في اتجاه البحر والسماء، في تكوين يحمل دلالات رمزية للحرية والانفتاح والسلام، ويمنح الشخصية طابعًا إنسانيًا عامًا، بعيدًا عن ارتباطها بشخصية أو فنانة بعينها.


كما تتجاور في التصميم مفردات المسرح مع مفردات المكان؛ فالستارة والخشبة والإضاءة والفتحة المسرحية تتقاطع مع البحر والجبال والسماء والطيور، لتبدو الصورة وكأنها تقع في منطقة فاصلة بين الواقع والمسرح والخيال، بما يعكس قدرة المسرح على عبور الحدود الجغرافية والثقافية، وفتح مساحات جديدة للتواصل بين البشر والشعوب والثقافات.


وقال الفنان علي عبد الرحمن، مصمم البوستر: كنت حريصًا على أن أتعامل مع البوستر باعتباره أكثر من مجرد صورة لمهرجان مسرحي؛ أردت أن يكون عملًا بصريًا يحمل فكرة ويعبر عن هوية المهرجان وروحه.


وأضاف: كانت الفكرة الأساسية بالنسبة لي هي دمج عالم المسرح بمدينة شرم الشيخ، ولذلك جعلت الستارة المسرحية تنفتح على البحر والجبال، وكأن خشبة المسرح تحولت إلى نافذة تطل على العالم، وأوضح أن الشخصية الموجودة في قلب المشهد ليست شخصية محددة، وإنما ترمز إلى الفنان والإنسان في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن وقوفها وذراعيها المفتوحتين في اتجاه البحر يعبران عن معاني الحرية والسلام والانفتاح، وهي قيم ترتبط بطبيعة المهرجان وشعاره المسرح من أجل الإنسانية والسلام.


وتابع مصمم البوستر: حرصت كذلك على أن يكون المشهد كله في منطقة بصرية تجمع بين الواقع والمسرح، بحيث يبدو المسرح مساحة مفتوحة للتواصل بين الإنسان والمكان والثقافات المختلفة، وهو ما أراه جوهر التجربة التي يقدمها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

مهرجان شرم الشيخ: 

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار دعم وتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وتتولي رئاسة المهرجان الشرفية في الدورة الحادية عشرة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، فيما يواصل المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، منذ انطلاق دورته الأولى، قيادة هذا المشروع الثقافي الطموح وترسيخ حضوره كحدث دولي يحتفي بالمسرح الشبابي ويعزز قيم التبادل الفني والحوار الحضاري، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي إدارة المهرجان، حيث أسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح الشبابي، بينما يتولى المنتج هشام سليمان رئاسة اللجنة العليا للمهرجان، مواصلًا دعمه الكامل لبنيته التنظيمية ورؤيته المستقبلية.

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