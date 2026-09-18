بعد دخوله العناية المركزة.. سامح حسين يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره: «لا تنسوني من صالح دعائكم»

وجة الفنان سامح حسين رسالة الي جمهوره بعد مروره بوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.



وكتب سامح حسين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله على كل حال، أمر هذه الأيام بوعكة صحية، وأسألكم دعوة صادقة بظهر الغيب فلعل دعوةً من قلب أحدكم تكون أقرب إلى الله وأرجى للقبول».



وأضاف سامح حسين: «ومن قلبي أشكر كل من سأل عني وكل من دعا لي بظهر الغيب وكل من أحاطني بمحبته واهتمامه، وصلتني دعواتكم ومشاعركم الطيبة وكانت لها في نفسي مكانة وأثر لا تصفه الكلمات».



واختتم الفنان سامح حسين رسالته قائلًا: «أسأل الله أن يمنّ عليَّ بالشفاء التام وأن يحفظكم وأحبابكم من كل سوء، ولا تنسوني من صالح دعائكم».