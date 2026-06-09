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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

3 عروض متنوعة تفتتح المنافسة الرسمية على المسرحين الرئيسي والصغير بمهرجان SITFY Hungary

مهرجان شرم الشيخ - المجر
مهرجان شرم الشيخ - المجر
أحمد البهى

يشهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ- المجر المسرحي الدولي SITFY-Hungary، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والتي تُقام في الفترة من 8 إلى 12 يونيه، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح ITI بالمجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداورش بالمجر، عرض 3 أعمال مسرحية تتنافس في مسابقتي المونودراما والدراما الثنائية.


وتسبق العروض مراسم استقبال رسمي Official Reception تقيمه إدارة المهرجان في قاعة مدينة بوداورش City Hall في تمام الساعة 11:00 صباحًا، بحضور الوفود المشاركة.

تفاصيل العروض : 

وتفتتح العروض بعرض "EASILY LOST" من مصر، وهو مونودراما مدتها 45 دقيقة، يُعرض على المسرح الصغير في تمام الساعة 11:00 صباحًا،

يليه عرض "LIVING THE DREAM WITH GRANDMA" من المجر، وهو مونودراما مدتها 75 دقيقة، على المسرح الصغير في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، ويقدم تجربة تمثيلية تركز على العلاقة بين الأجيال.

وتُختتم منافسات اليوم بعرض "LITTLE PONY" من رومانيا، وهو دراما ثنائية مدتها 80 دقيقة، يُعرض على المسرح الرئيسي في تمام الساعة 8:00 مساءً، عن نص للإسباني باكو بيزيرا وإخراج أنتونيلا كورنيشي.

ويُعد مهرجان SITFY-Hungary أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل، حيث يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.
ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عُمان، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته الحادية عشرة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما تتولى النجمة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان.

فعاليات الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ المجر مهرجان شرم الشيخ المجر مازن الغرباوي

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