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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان هوليوود للفيلم العربي يعلن شراكة رسمية مع أكاديمية فنون وعلوم

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي (HAFF) عن اختياره رسميًا كشريك مع أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)، الجهة المانحة لجوائز الأوسكار، ضمن برنامج Nicholl Fellowships in Screenwriting المرموق، أحد أهم وأعرق برامج اكتشاف ودعم كتّاب السيناريو الجدد على مستوى العالم.

ويُعد برنامج زمالة نيكول الدولي لكتابة السيناريو منصة رائدة لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال كتابة الأفلام الروائية الطويلة، حيث تمنح الأكاديمية سنويًا ما يصل إلى خمس زمالات تبلغ قيمة كل منها 35 ألف دولار أمريكي لدعم كتّاب السيناريو المتميزين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الإبداعية.

مكانة استثنائية 

ويحظى البرنامج بمكانة استثنائية داخل صناعة السينما العالمية، إذ ساهم على مدار عقود في إطلاق مسيرة العديد من الكتّاب الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز الأصوات السينمائية في هوليوود والعالم.

وبموجب هذه الشراكة، سينضم مهرجان هوليوود للفيلم العربي إلى شبكة الشركاء الرسميين المعتمدين من قبل الأكاديمية، والذين يساهمون في ترشيح وتحويل الأعمال المؤهلة إلى مسابقة نيكول، بما يعزز فرص وصول الأصوات العربية المتميزة إلى واحدة من أهم بوابات صناعة السينما العالمية.

وفي هذا السياق، أعرب دكتور أبرآم ميخائيل، المدير الفني والشريك المؤسس لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن سعادته البالغة بهذه الخطوة التاريخية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل إنجازًا مهمًا للمهرجان ولصنّاع الأفلام والكتّاب العرب حول العالم.

وقال ميخائيل:

“نفخر بانضمام مهرجان هوليوود للفيلم العربي إلى قائمة الشركاء الرسميين لبرنامج نيكول التابع لأكاديمية الأوسكار. هذه الشراكة تعكس الثقة المتزايدة بمكانة المهرجان ودوره في دعم المواهب العربية وإيصالها إلى المنصات العالمية. لقد عملنا خلال السنوات الماضية على بناء جسور حقيقية بين صناع السينما العرب والمؤسسات السينمائية الكبرى في الولايات المتحده و هوليوود، واليوم نرى ثمرة هذا العمل من خلال هذه الشراكة المميزة.”

وأضاف: “أتطلع إلى أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة أمام كتّاب السيناريو العرب، وأن تمنحهم فرصًا أكبر للوصول إلى الصناعة العالمية والتعريف بقصصهم وتجاربهم الإنسانية الفريدة. فالسرد العربي يمتلك ثراءً استثنائيًا يستحق أن يُسمع على أوسع نطاق.”

وقد لعب د. أبرآم ميخائيل دورًا محوريًا في تأمين هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال جهوده المستمرة في تعزيز حضور المهرجان داخل الأوساط السينمائية الأمريكية والدولية، وبناء علاقات مؤسسية مع أبرز الجهات الفاعلة في صناعة السينما العالمية.

ويواصل مهرجان هوليوود للفيلم العربي ترسيخ مكانته كمنصة ثقافية وفنية رائدة تحتفي بالإبداع العربي وتعمل على تعزيز الحوار هالثقافي من خلال السينما، حيث يستقطب سنويًا نخبة من المخرجين والمنتجين والكتّاب والفنانين من مختلف أنحاء العالم العربي والولايات المتحدة.

وتؤكد هذه الشراكة الجديدة مع أكاديمية الأوسكار التزام المهرجان المستمر بدعم الجيل القادم من المبدعين العرب، وخلق فرص حقيقية لهم للوصول إلى أعلى مستويات التقدير والاحتراف في صناعة السينما العالمية.

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