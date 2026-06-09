أمير رمسيس يهاجم بيان القومي للإعاقة: مساند لمحرقة هتلر واللي كتبه مخدش تاريخ في ثانوي

قرر المخرج أمير رمسيس الخروج عن صمته للرد على البيان الخاص بالمجلس القومى لذوى الإعاقة والذى يهاجمه فيه بسبب رايه فى إبادة أصحاب الإعاقات.

وقال أمير رمسيس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المجلس القومى للإعاقة مطلع بيان بيهاجم فيه إني قلت ان النازية كانت بتبيد أصحاب الإعاقات لأنهم عائق اقتصادى لنمو الدولة النازية وان منطق موت 40 مليون روح ده منطق نازي نستنتج من هذا: اللي كتب البيان مخدش تاريخ في ثانوي.. اللي كتب البيان عنده مشاكل في العربي.. اللي كتب البيان كان مساند لمحرقة هتلر وهو شخصيًا شايف ان سيرتها متجيش.

بيان المجلس القومي للإعاقة

أكد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاته القانونية للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتصدي لأى إساءة أو تمييز أو خطاب ينتقص من مكانتهم أو كرامتهم الإنسانية.

وطالب المجلس الجهات المختصة وجهات التحقيق باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ما ورد على لسان المخرج أمير رمسيس من تصريحات خلال استضافته فى أحدى برامج "التوك شو" الشهيرة خلال حلقة تليفزيونية أثناء مناقشة قضية كلاب الشوارع، والتى تضمنت تشبيهاً غير مقبول يمس الأشخاص ذوى الإعاقة وينال من كرامتهم الإنسانية.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا النوع من الخطاب الإعلامى الذى يرسخ للتمييز والإساءة، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات على الشاشات أو المنصات الإعلامية المختلفة، معربًا عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل لما ورد على لسان المخرج.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الزج بالأشخاص ذوى الإعاقة فى سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصرى والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشددت المشرف العام على أن الأشخاص ذوى الإعاقة ليسوا مادة للتندر أو التشبيه أو الاستخدام كأداة في أى حوار إعلامي أو مجتمعى، مؤكدة أن ما يزيد على 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر يستحقون الاحترام الكامل والتناول الإعلامى المسؤول الذى يدعم قيم الدمج والمساواة وعدم التمييز.

ودعت المخرج إلى تقديم اعتذار علني وصريح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عما بدر منه من تصريحات مسيئة، احتراماً لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.