قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة بالدار البيضاء.. الزمالك يتواصل مع رئيس اتحاد طنجة لتسوية مستحقات معالي
حالة من الحزن.. تشييع جنازة شقيقين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمنيا
حفاظاً على ثروات الفلسطينيين.. مصر تدعو لإعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية البحرية
المصري يكتب التاريخ.. ثالث نادٍ يتوج بلقب كأس عاصمة مصر
بسبب الزحام.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة النزهة
سيطر وتحكم ولعب كما يشاء.. حسن المستكاوي يهنئ المصري بالتتويج بكأس عاصمة مصر
صبا مبارك: حبيت شخصية إلهام في «ورد على فل وياسمين» وتعاطفت معها
للمتفوقين والملتزمين فقط.. إيهاب رمزي يقترح تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي للطلاب
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد نقله للمستشفى.. خاص
بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد
مكاسب المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر.. 10 ملايين جنيه ومقعد في السوبر المحلي
إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبههم بكلاب الشوارع.. القومي للإعاقة يطالب بمحاسبة المخرج أمير رمسيس

المخرج السينمائي أمير رمسيس
المخرج السينمائي أمير رمسيس
الديب أبوعلي

أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل لما ورد على لسان المخرج أمير رمسيس خلال استضافته في إحدى برامج التوك شو خلال حلقة تليفزيونية أثناء مناقشة قضية كلاب الشوارع، والذي تضمن تشبيهاً غير مقبول يمس الأشخاص ذوي الإعاقة وينال من كرامتهم الإنسانية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصري والقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المخرج أمير رمسيس يهين ذوي الإعاقة 

وشددت المشرف العام على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مادة للتندر أو التشبيه أو الاستخدام كأداة في أي حوار إعلامي أو مجتمعي، مؤكدة أن ما يزيد على 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يستحقون الاحترام الكامل والتناول الإعلامي المسؤول الذي يدعم قيم الدمج والمساواة وعدم التمييز.

وطالب المجلس الجهات المختصة وجهات التحقيق باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه التصريحات، كما يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا النوع من الخطاب الإعلامي الذي يرسخ للتمييز والإساءة، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات على الشاشات أو المنصات الإعلامية المختلفة.

كما يدعو المجلس المخرج أمير رمسيس إلى تقديم اعتذار علني وصريح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عما بدر منه من تصريحات مسيئة، احتراماً لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاته القانونية للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي إساءة أو تمييز أو خطاب ينتقص من مكانتهم أو كرامتهم الإنسانية.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة تصريحات مسيئة الأشخاص ذوي الإعاقة كلاب الشوارع الدكتورة إيمان كريم الدستور المصري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمير رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ترشيحاتنا

فيتامين د

إزاي تحمي نفسك من نقص فيتامين د

سرطان الثدي

اعرف حقيقة علاقة الشاي الأخضر بسرطان الثدي

طاجن السمك بالصلصة

طريقة عمل طاجن السمك بالصلصة

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد