شبههم بكلاب الشوارع.. القومي للإعاقة يطالب بمحاسبة المخرج أمير رمسيس

أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل لما ورد على لسان المخرج أمير رمسيس خلال استضافته في إحدى برامج التوك شو خلال حلقة تليفزيونية أثناء مناقشة قضية كلاب الشوارع، والذي تضمن تشبيهاً غير مقبول يمس الأشخاص ذوي الإعاقة وينال من كرامتهم الإنسانية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصري والقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المخرج أمير رمسيس يهين ذوي الإعاقة

وشددت المشرف العام على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مادة للتندر أو التشبيه أو الاستخدام كأداة في أي حوار إعلامي أو مجتمعي، مؤكدة أن ما يزيد على 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يستحقون الاحترام الكامل والتناول الإعلامي المسؤول الذي يدعم قيم الدمج والمساواة وعدم التمييز.

وطالب المجلس الجهات المختصة وجهات التحقيق باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه التصريحات، كما يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا النوع من الخطاب الإعلامي الذي يرسخ للتمييز والإساءة، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات على الشاشات أو المنصات الإعلامية المختلفة.

كما يدعو المجلس المخرج أمير رمسيس إلى تقديم اعتذار علني وصريح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عما بدر منه من تصريحات مسيئة، احتراماً لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاته القانونية للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي إساءة أو تمييز أو خطاب ينتقص من مكانتهم أو كرامتهم الإنسانية.