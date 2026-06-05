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القومي للإعاقة يطلق مبادرة "اكتشفني" لتنمية المواهب الأدبية للأطفال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للإعاقة يطلق مبادرة "اكتشفني" لتنمية المواهب الأدبية للأطفال

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
الديب أبوعلي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق مبادرة “اكتشفني” لتنمية المواهب الأدبية للأطفال من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية، وذلك من خلال منصة إلكترونية تتيح التسجيل للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص خلال الإجازة الصيفية، يستهدف الأطفال من سن 7 إلى 18 عاماً، تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.


وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المجلس على استثمار الإجازة الصيفية في تقديم أنشطة نوعية تسهم في تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة ومواهبهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعبير عن أفكارهم وخيالاتهم من خلال الكتابة الإبداعية وصناعة القصص.


وأوضح المجلس في بيان صادر اليوم ، أن المبادرة تتضمن مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة في الكتابة الإبداعية، تقدمها الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت، حيث يتعلم الأطفال المشاركون أساسيات كتابة القصة وصياغة الشخصيات والأحداث، وصولاً إلى تأليف قصصهم الخاصة والتعبير عن رؤيتهم وتجاربهم بأسلوب إبداعي يعكس مواهبهم وقدراتهم.
وأشار المجلس إلى أن التسجيل متاح إلكترونياً عبر الرابط المخصص للمبادرة، داعياً الأسر إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة والاستفادة من هذه الفرصة التي تجمع بين التعلم والإبداع واكتشاف المواهب.


ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مبادرة “اكتشفني” تعكس إيمان المجلس بقدرات الأطفال ذوي الإعاقة وإمكاناتهم الإبداعية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تمكينهم من التعبير عن أنفسهم وصياغة أفكارهم في أعمال أدبية من تأليفهم.


وقالت: " نسعى من خلال هذه المبادرة إلى منح الأطفال مساحة حقيقية لاكتشاف أصواتهم الإبداعية، وتحويل أفكارهم وخيالهم إلى قصص من تأليفهم، وذلك تحت إشراف الكاتبة القديرة سماح أبو بكر عزت، ونؤمن بأن لكل طفل حكاية تستحق أن تُروى، وموهبة تستحق أن تجد من يكتشفها ويدعمها.”


وأضافت أن المجلس يواصل العمل على تقديم برامج ثقافية وتعليمية متنوعة تسهم في تنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودمجهم بصورة أكثر فاعلية في مختلف مناحي الحياة.


وللتسجيل في هذه المبادرة إلكترونياً يمكنك التسجيل على الرابط التالي :
https://ncpd.gov.eg/ektshefny-registration/ See less
 

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقات الحركية والبصرية منصة إلكترونية التسجيل برنامج تدريبي الإجازة الصيفية

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