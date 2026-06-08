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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيمان كريم: الإعلام شريك استراتيجي في ترسيخ الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
الديب أبوعلي

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجلسة الافتتاحية لملتقى إيجيكا 3 الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة في يومه الأول تحت عنوان “مؤسسات الدولة وجهودها في تمكين المرأة والطفل وذوي الهمم”، وذلك بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة وسام نصر عميد كلية الإعلام ورئيس الملتقى والدكتورة سحر مصطفى الأستاذ بقسم الصحافة والإعلام الرقمي والمنسق العام للمؤتمر ونخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بقضايا التمكين والدمج.


وخلال كلمتها كمتحدث رئيسي، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الإعلام يمثل شريكاً استراتيجياً وأداة رئيسية في دعم جهود الدولة نحو تحقيق الدمج المجتمعي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن بناء الوعي المجتمعي الصحيح يبدأ من تقديم صورة عادلة ومتوازنة تعكس قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكاناتهم الحقيقية بعيداً عن الصور النمطية والمفاهيم المغلوطة.


وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل نشر ثقافة الدمج وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية نحو مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.


وأضافت أن التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة القاهرة يعد نموذجاً للشراكة المؤسسية الفاعلة، حيث يمتد التعاون بين الجانبين في العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بملف تصحيح الصورة الذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام المختلفة، انطلاقاً من إيمانه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الوعي، وأن الإعلام يمتلك القدرة على إحداث تحول إيجابي في نظرة المجتمع تجاه قضايا الإعاقة، من خلال تقديم نماذج نجاح ملهمة وإبراز قصص التمكين والإنجاز.


وأشارت إلى أن المجلس يعمل كذلك على نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف المواطنين بالخدمات والآليات المتاحة لدعمهم، إلى جانب استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال القنوات المخصصة لذلك، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوقية لهذه الفئة.


وخلال الجلسة الافتتاحية، كرّمت الدكتورة وسام نصر، عميد كلية الإعلام الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس تقديراً لجهودها البارزة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولدورها الفاعل في تعزيز قضايا الدمج والإتاحة ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين المجتمعي والمؤسسي.
وأعربت الدكتورة إيمان كريم عن تقديرها لهذا التكريم، مؤكدة أن دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الوطنية والإعلامية والأكاديمية، مشيدة بالدور الذي تقوم به كلية الإعلام جامعة القاهرة في فتح مساحات للحوار العلمي والمهني حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية.


يُذكر أن ملتقى “إيجيكا 3” يُعقد تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال يومي 7 و8 يونيو، لمناقشة قضايا تمثلات المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، ودور الإعلام في دعم التنوع والتمكين ومواجهة الصور النمطية، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين وصناع السياسات وممثلي المؤسسات الوطنية.

الدكتورة إيمان كريم إيجيكا 3 ملتقى إيجيكا 3 جامعة القاهرة كلية الإعلام

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