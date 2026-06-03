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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منصة جديدة للمجلس القومي للإعاقة لتعزيز التنسيق وحصر الشركاء

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صادر اليوم "الأربعاء"، عن إطلاق منصة التنسيق المشترك التابعة له، التي تتضمن عدداً من سجلات الحصر المتخصصة، بهدف رصد التحديات والاحتياجات والأولويات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الاستجابة لها عبر آليات تمكين حقيقية ومستدامة.

وأوضح المجلس أن المنصة تستند إلى منهجية تقوم على التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الدمج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن حصر الشكاوى العامة والقانونية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم.

وأشار البيان إلى أن المنصة تتضمن عدداً من السجلات النوعية، من بينها سجل حصر منظمات المجتمع المدني، والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركاء العاملين في مجال الإعاقة والتنمية المجتمعية.

القومي للإعاقة يطلق منصة جديدة 

في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق سجل حصر منظمات المجتمع المدني يأتي إيماناً بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs)، باعتبارها الأقرب إلى الواقع الميداني والأقدر على رصد الاحتياجات والتعامل معها.

وأضافت أن المجلس يعمل على ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي وتوسيع المشاركة الفعالة في صنع وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال هذا السجل الرقمي الموحد الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.

وأوضحت أن المنصة تستهدف كذلك تقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكة، وتحديد مجالات عملها وتخصصها جغرافياً وفنياً، بما يضمن توجيه الجهود والموارد بكفاءة أكبر، وتحقيق التكامل بين المبادرات والمشروعات التنموية المختلفة، بما يتسق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030).

ودعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال إلى التسجيل عبر سجل الحصر من خلال الرابط:

https://ncpd.gov.eg/civil-society-registry/⁠ 

وذلك للمساهمة في بناء شبكة وطنية متكاملة من الشركاء الداعمين لجهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة منظمات المجتمع المدني الدكتورة إيمان كريم الأشخاص ذوي الإعاقة OPDs مؤسسات المجتمع المدني

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