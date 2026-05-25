فزن بكأس مصر.. القومي للإعاقة يهنئ بطلات فريق كرة السلة

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة إلى بطلات فريق سيدات الحسن القاهرة، بعد تتويجهن التاريخي ببطولة كأس مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة القوية والقدرة الحقيقية للمرأة ذات الإعاقة على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات الرياضية.

القومي للإعاقة يهنئ بطلات فريق كرة السلة

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن ما تحقق يُعد خطوة مهمة في مسار دعم وتمكين السيدات من ذوي الإعاقة رياضياً ومجتمعياً، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة في مصر، خاصة مع زيادة عدد الفرق والأندية المشاركة، واتساع قاعدة الممارسة بين الفتيات والسيدات.

وأضافت أن المجلس يفخر بما وصلت إليه بطلاتنا من ذوي الإعاقة، فهن نموذج مُلهم في التحدي والإصرار وصناعة الإنجاز، والرياضة أصبحت إحدى أهم أدوات الدمج والتمكين وبناء الثقة بالنفس، حيث نؤمن بأهمية استمرار دعم المواهب الرياضية النسائية من ذوي الإعاقة لإبراز قدراتهن وتحقيق المزيد من البطولات.