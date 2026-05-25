150 مليون دولار صادرات طماطم مصرية.. الحرارة والحج يضغطان على المعروض المحلي

ارجع متى بشاي، ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلية خلال الفترة الحالية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها زيادة نسب الفاقد الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب تنامي معدلات التصدير مؤخرًا.



وأوضح أن الصادرات الزراعية تمثل أحد أهم مصادر دعم النقد الأجنبي، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق توازن بين التزامات التصدير واحتياجات السوق المحلية، خاصة في فترات زيادة الطلب وذروة الاستهلاك.



تراجع المعروض المحلي



وأضاف أن جزءًا من الأزمة الحالية يعود إلى وجود تعاقدات تصديرية مسبقة مع عدد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لتلبية احتياجات موسم الحج، وهو ما ساهم في تقليص الكميات المطروحة داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن موجات الحرارة المرتفعة وتراجع الإنتاج الزراعي زادا من حدة الأزمة وأثرا على حجم المعروض.



مصر في الصادرات العالمية



وأكد أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج وتصدير الطماطم الطازجة، كما تأتي في المركز الثاني عالميًا في صادرات الطماطم المجففة، بما يعكس مكانتها المحورية في سوق الغذاء الإقليمي.

وأشار إلى أن إجمالي العوائد التصديرية للقطاع الزراعي المصري يقدر بنحو 13 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن صادرات الطماطم الطازجة تسهم بنحو 50 مليون دولار سنويًا، بينما تحقق صادرات الطماطم المصنعة والمجففة نحو 100 مليون دولار، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.