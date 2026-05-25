يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026، والتي كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026 في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، حيث تقام الصلاة صباح يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام العيد، وذلك وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية رسميا.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تخصيص 6847 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى الجمهورية، إلى جانب المساجد الكبرى التي تقام بها الصلاة، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة لأداء الشعائر.
إعلان دار الإفتاء بشأن هلال ذي الحجة

ودار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا مساء الأحد 17 مايو 2026، الموافق 29 من ذي القعدة، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبناء على الرؤية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بثبوت رؤية الهلال، أعلنت الدار أن يوم الإثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وعليه الثلاثاء 26 مايو 2026 يوافق يوم وقفة عرفات، والأربعاء 27 مايو 2026 يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أنهت وزارة الأوقاف المصرية استعداداتها المبكرة لاستقبال المصلين، حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة للصلاة على أعلى مستوى، مع توفير أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن أداء الصلاة في أجواء يسودها التنظيم والسكينة والفرحة.

كما أكدت الوزارة مجموعة من الضوابط المنظمة لصلاة العيد، أبرزها:

الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
عدم التسبب في إعاقة حركة المصلين أو إلحاق الأذى بهم.
تجهيز مخارج للطوارئ داخل الساحات.
استخدام مكبرات الصوت بشكل منظم دون إزعاج.
تخصيص واعظات للإشراف على مصليات السيدات.
الالتزام بالساحات المحددة والمعتمدة رسميا.
توفير أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الهمم.
الحفاظ على النظام العام والالتزام بآداب الشعائر الدينية.
منع أي استغلال للساحات خارج إطار إقامة الصلاة.
الحفاظ على نظافة الساحات والممتلكات العامة.

وتواصل مديريات الأوقاف بالمحافظات متابعة التجهيزات بشكل مستمر؛ لضمان خروج صلاة عيد الأضحى في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتنشر أجواء البهجة والطمأنينة بين المواطنين.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في محافظات مصر

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري

القاهرة: 6:21 صباحا
الجيزة: 6:21 صباحا
بنها: 6:20 صباحا
شبين الكوم: 6:21 صباحا
طنطا: 6:20 صباحا
المنصورة: 6:18 صباحا
الزقازيق: 6:19 صباحا
دمنهور: 6:22 صباحا
كفر الشيخ: 6:20 صباحا

محافظات الصعيد

الفيوم: 6:24 صباحا
بني سويف: 6:23 صباحا
المنيا: 6:27 صباحا
أسيوط: 6:27 صباحا
سوهاج: 6:26 صباحا
قنا: 6:23 صباحا
أسوان: 6:26 صباحا
أبو سمبل: 6:35 صباحا

البحر الأحمر والوادي الجديد

الغردقة: 6:17 صباحا
الخارجة: 6:34 صباحا
حلايب: 6:15 صباحا
شلاتين: 6:18 صباحا

الإسكندرية والسواحل الشمالية

الإسكندرية: 6:23 صباحا
مرسى مطروح: 6:34 صباحا
السلوم: 6:42 صباحا
دمياط: 6:15 صباحا

مدن القناة وسيناء

بورسعيد: 6:14 صباحا
السويس: 6:16 صباحا
الإسماعيلية: 6:15 صباحا
العريش: 6:08 صباحا
الطور: 6:15 صباحا
سانت كاترين: 6:13 صباحا
طابا: 6:07 صباحا
شرم الشيخ: 6:13 صباحا
نويبع: 6:10 صباحا

