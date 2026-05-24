الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وفر فاتورة الكهرباء.. أسعار تركيب محطة طاقة شمسية والأوراق المطلوبة

محمد غالي

يشهد ملف الطاقة الشمسية اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، بالتزامن مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. 

وفي ظل الخطط الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، أصبح التحول إلى الطاقة الشمسية خيارا اقتصاديا واستراتيجيا للمنازل والمنشآت، وليس مجرد رفاهية.

إجراءات وأسعار تركيب الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت

تتنوع أسعار أنظمة الطاقة الشمسية وفقا لنوع الألواح المستخدمة، سواء كانت من نوع  مونو  أو  بولي ، إضافة إلى اختلاف تكلفة الأنظمة المتكاملة بحسب القدرة الإنتاجية ومتطلبات التركيب والتشغيل. 

كما تختلف الإجراءات المطلوبة لإنشاء محطة طاقة شمسية منزلية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء وفقا للضوابط المعتمدة.

المستندات المطلوبة لتركيب وحدات الطاقة الشمسية

للتقديم على تركيب محطة طاقة شمسية، يجب توفير المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي لمالك العقار.
صورة حديثة من إيصال الكهرباء.
مستند يثبت ملكية العقار بعقد مسجل أو موثق.
إقرار بعدم مخالفة العقار لقانون البناء الموحد.

خطوات إنشاء محطة طاقة شمسية وربطها بالشبكة القومية

1- استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية

يشترط أن تكون المساحة المخصصة لتركيب المحطة مملوكة لصاحب الطلب بشكل كامل، أو بموجب حق انتفاع لا تقل مدته عن 25 عاما، بما يضمن استقرار المشروع واستمراريته.

2- تقديم الطلب والتعاقد

يتقدم المواطن بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ثم يتعاقد مع شركة معتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ المشروع فنيا.

3- المعاينة الفنية والدراسة

تجري الشركة المنفذة معاينة ميدانية لتقييم سلامة السطح وقدرته على تحمل الأحمال، ومدى ملاءمته للربط بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى دراسة متوسط الاستهلاك لتحديد القدرة المناسبة للمحطة.

4- إعداد التصميم الفني واعتماد المشروع

يتم تجهيز ملف فني متكامل يتضمن عدد الألواح، ونوع أجهزة الإنفرتر، والتصميم الهندسي، ومخططات الربط الكهربائي، ثم يعرض على شركة الكهرباء لاعتماده قبل بدء التنفيذ.

5- تنفيذ أعمال التركيب

تبدأ أعمال التركيب الإنشائية والكهربائية وفق معايير الجودة والسلامة، مع ربط النظام بالشبكة الداخلية للعقار.

6- تركيب عداد صافي القياس

يتم استبدال العداد التقليدي بعداد  صافي القياس  (Net Metering)، والذي يتيح احتساب الكهرباء المستهلكة من الشبكة والطاقة الفائضة التي يتم ضخها إليها، لإجراء المقاصة بين الجانبين.

7- المعاينة النهائية والتشغيل

تجري شركة الكهرباء معاينة نهائية للتأكد من مطابقة المحطة للمواصفات الفنية المعتمدة، وإجراء اختبارات الحماية والقياس، تمهيدا لتشغيلها وربطها رسميا بالشبكة القومية للكهرباء.

أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
تقليل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد.

أسعار الألواح الشمسية عبر منصات التسويق الإلكتروني

تتفاوت أسعار الألواح الشمسية بحسب القدرة الكهربائية والعلامة التجارية ومستوى الجودة، وذلك دون احتساب تكلفة البطاريات أو أجهزة الإنفرتر وأعمال التركيب، وجاءت الأسعار التقريبية كالتالي:

لوح بقدرة 450 وات: من 3200 إلى 3800 جنيه.
لوح بقدرة 500 وات: من 3600 إلى 4200 جنيه.
لوح بقدرة 550 وات: من 3900 إلى 4600 جنيه.
لوح بقدرة 600 وات: من 4200 إلى 5000 جنيه.

أسعار أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة

نظام بقدرة 3 كيلو وات: من 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه.
نظام بقدرة 5 كيلو وات: من 70 ألفا إلى 95 ألف جنيه.
نظام بقدرة 10 كيلو وات: من 150 ألفا إلى 190 ألف جنيه.

غرام فى الكرنك
