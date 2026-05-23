وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من العمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، بقدرة 3 كيلووات/ساعة لكل محطة.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

رؤية عمرانية متكاملة

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطبيق المعايير العالمية للبنية الأساسية الخضراء، وتبني سياسات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحويل المدن الجديدة والقائمة إلى بيئات صحية وصديقة للبيئة، والحد من التلوث، مع ضمان تعميم هذه المكتسبات البيئية والصحية لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «سكن لكل المصريين».

الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، كما يأتي كنموذج للمشروعات الداعمة لتحقيق معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمران المصري نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه مع تزايد معدلات التوسع العمراني وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، أصبح من الضروري تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

جهاز مدينة حدائق العاصمة

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المحطات وربطها بإنارة وخدمات العمارات، إلى جانب إجراء التشغيل التجريبي بالتنسيق بين جهاز المدينة والاستشاري والشركة المنفذة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتركيب العدادات التبادلية.

وأشار إلى أن المحطات تعمل بنظام «On Grid»، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء من خلال عداد تبادلي، موضحًا أنه تم اختيار عدد من العمارات لتركيب محطات طاقة شمسية صغيرة أعلى الأسطح، بهدف استخدام الطاقة المنتجة في الإنارة الداخلية للعمارات والخدمات، بالإضافة إلى إنارة الموقع العام، منوهًا إلى أنه تم تنفيذ تلك المحطات عن طريق منحة تتبع صندوق البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك في ضوء مبادرة الإسكان الأخضر.